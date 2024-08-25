Сборная Латвии по хоккею проиграла Дании в первом проверочном матче

Матч прошёл в Риге и завершился поражением латвийской сборной со счётом 2:3 (0:0, 1:0, 1:3).

Счёт во втором периоде матча открыл Эдуард Тралмакс, которому ассистировал Кристиан Рубин. В начале третьего периода Фредерик Сторм сравнял счёт, а вскоре Патрик Рассел вывел датчан вперёд. На 57-й минуте Йоахим Блихфельд забил третью шайбу за Данию, а на 57-й минуте Роберт Букартс установил окончательный счёт.

В понедельник, 26 августа, команды проведут ещё один проверочный матч.

Олимпийский квалификационный турнир в Риге стартует 29 августа. Соперниками сборной Латвии в борьбе за единственную путёвку на Олимпиаду станут сборные Словении, Украины и Франции.

29 августа латвийские хоккеисты в 20:00 сыграют против Словении, 30 августа в 20:00 против Украины, а 1 сентября в 17:00 против Франции.

По личным причинам не смогут помочь сборной Латвии в этом турнире игроки НХЛ Теодор Блюгер и Элвис Мерзликин, а также защитник Карлис Чуксте.

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