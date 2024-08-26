Министерство иностранных дел Украины в воскресенье призвало Беларусь отвести свои войска от украинской границы в Гомельской области, сообщает ВВС.
Украина призвала Беларусь отвести войска от границы
В сообщении, распространенном МИД Украины, говорится, что украинские спецслужбы получили информацию о том, что вооруженные силы Беларуси, "прикрываясь учениями, концентрируют значительное количество личного состава, в частности, сил специальных операций, вооружения и военной техники, включая танки, артиллерию, многоцелевые самолеты, средства ПВО и инженерную технику в Гомельской области у северных границ Украины".
МИД Украины указывает, что там также "зафиксировано присутствие бывших наемников частной военной компании "Вагнер".
"Проведение учений в приграничной зоне в непосредственной близи от ядерного объекта - Чернобыльской АЭС - создает угрозы национальной безопасности Украины и безопасности мира в целом", - подчеркивает министерство.
"Мы призываем официальные лица Республики Беларусь не допустить трагических ошибок своей страны под давлением Москвы, а ее вооруженные силы - прекратить недружественные действия и отвести свои войска от украинской границы на расстояние, превышающее радиус действия артиллерийских систем, имеющихся в распоряжении Беларуси", - говорится в заявлении.
Киев также подчеркивает, что "Украина никогда не осуществляла и не готовилась осуществлять никаких недружественных действий против белорусского народа".
МИД Украины предупреждает, что "в случае, если Беларусь нарушит государственную границу Украины, наша страна проведет все необходимые мероприятия, чтобы реализовать гарантированное уставом ООН право на самооборону".
"Более того, все места концентрации войск, военные объекты и маршруты оснащения на территории Беларуси станут легитимными целями для вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.
Беларусь об учениях в Гомельской области в открытых источниках не сообщала.
В прошлое воскресенье белорусский диктатор Александр Лукашенко сказал, что направил на границу Украины "почти треть армии". В свою очередь Киев тогда указал, что усиленной концентрации белорусских войск на границе не констатировано.
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