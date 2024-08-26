Украина призвала Беларусь отвести войска от границы

МИД Украины предупреждает, что "в случае, если Беларусь нарушит государственную границу Украины, наша страна проведет все необходимые мероприятия, чтобы реализовать гарантированное уставом ООН право на самооборону".

"Более того, все места концентрации войск, военные объекты и маршруты оснащения на территории Беларуси станут легитимными целями для вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

Беларусь об учениях в Гомельской области в открытых источниках не сообщала.

В прошлое воскресенье белорусский диктатор Александр Лукашенко сказал, что направил на границу Украины "почти треть армии". В свою очередь Киев тогда указал, что усиленной концентрации белорусских войск на границе не констатировано.

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