ФОТО Латвийская делегация отправляется на Паралимпийские игры в Париж

В воскресенье на Паралимпийские игры в Париж отправились шесть латвийских спортсменов - легкоатлеты Диана Круминя, Айгарс Апинис, Эмилс Дзилна и Райво Максимс, стрелок Маргита Канопка и пловец Юрий Семёнов.

Фото: Шестеро латвийских паралимпийцев отправились на Паралимпийские игры в Париж

Паралимпийский спортсмен Рихард Сникус и велосипедист Оскарс Гайлиш присоединятся к паралимпийской команде уже в Париже.



Сникус и Круминя будут нести латвийский флаг на параде открытия.

Атлет Эдгар Бергс, прошедший квалификацию на соревнования по толканию ядра в медицинской группе F-35, также завоевал путёвку на Игры, но отказался стартовать в Париже по состоянию здоровья.

Паралимпийские игры в Париже в этом году пройдут с 28 августа по 8 сентября, и латвийские спортсмены будут участвовать в соревнованиях по лёгкой атлетике, паралимпийской выездке, велоспорту, плаванию и стрельбе.

Наиболее широко Латвия будет представлена ​​в лёгкой атлетике, где выступят четыре спортсмена - Апинис (метание диска в классе F-52), Круминя (метание диска и копья в классе F-55), Дзилна (толкание ядра в классе F-12) и Максимс (метание диска и копья в классе Ф-46).

По одному спортсмену будет выступать ещё в четырёх видах спорта. Сникус - в паралимпийской выездке, Гайлишс - в велоспорте, пловец Семёнов - в четырёх видах плавания, а Канопка - в стрельбе.

На Паралимпийских играх будут представлены 22 вида спорта, в соревнованиях примут участие около 4400 спортсменов.

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