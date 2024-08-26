Роковое фото: олимпийским медалистам из Северной Кореи дома грозит наказание

Китайская пара Ван Чуцинь и Сунь Инша стали олимпийскими чемпионами по настольному теннису в смешанном парном разряде, а северокорейский дуэт Ри Чон Сик и Ким Кум Ен завоевали серебро. Третье же место досталось представителям Южной Кореи Лим Чон Хун и Шин Ю Бин. Традиционно, после церемонии награждения было сделано совместное фото спортсменов.

Однако это имело негативные последствия для северокорейских спортсменов, поскольку представителям олимпийской сборной страны было строго приказано избегать любых контактов с южнокорейскими и другими спортсменами.

Теперь теннисистам из Северная Корея грозит наказание. Какое - пока неизвестно. Сейчас на их родине проводится месячная "идеологическая экспертиза".

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!