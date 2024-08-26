Видео Сын полицейской бросил петарду однокласснику в капюшон; Госполиция нарушения не видит

Сообщение о случившемся мама пострадавшего парня получила от директора.

Как сообщает телеканал, пострадавшего доставили в больницу, где у него обнаружили термический ожог правой ушной раковины и шеи в размере 1% от поверхности тела.

Передача пояснила, что Госполиция не усмотрела в действиях бросившего петарду нарушений, поэтому пердала дело в местной власти. В свою очередь, административная комиссия на заседание потерпевших не пригласила, вместо этого выслушали только бросившего петарду и его маму - муниципальную полицейскую. Ему за причинение легких телесных повреждений вынесено предупреждение.

Мама пострадавшего мальчика не может мириться с исходом дела, поэтому подключила СМИ.

"Мама метателя петарды - местная муниципальная полицейская. Думаю, это сильно повлияло на исход дела.

Уже на следующий день после происшествия парень ходил по школе и рассказывал, что ему ничего об этом не будет, потому что его мама - полицейская", - рассказывает Bez Tabu рассказала мама пострадавшего мальчика.

Она также заявила, что до сих пор мальчик и его родители не извинялись, а также не компенсировали дорожные расходы, которые появились из поездки к медикам.

Видео: Сюжет TV3

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!