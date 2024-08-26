Видео Сын сотрудницы полиции бросил петарду однокласснику в капюшон; Госполиция нарушения не видит

Сообщение о случившемся мама пострадавшего парня получила от директора.

Как сообщает телеканал, пострадавшего доставили в больницу, где у него констатировали термический ожог правой ушной раковины и шеи в размере 1% поверхности тела.

Передача пояснила, что Госполиция не усмотрела в действиях бросившего петарду нарушений, поэтому передала дело местным властям. В свою очередь, административная комиссия потерпевших на заседание не пригласила, вместо этого выслушали только бросившего петарду и его маму - сотрудницу муниципальной полиции. За причинение легких телесных повреждений парню вынесено предупреждение.

Мама пострадавшего мальчика не может смириться с исходом дела, поэтому подключила СМИ.

"Мама бросившего петарду - местная муниципальная полицейская. Думаю, это сильно повлияло на исход дела.

Уже на следующий день после происшествия парень ходил по школе и рассказывал, что ему ничего за это не будет, потому что его мама - полицейская", - рассказала Bez Tabu мама пострадавшего мальчика.

Она также заявила, что до сих пор виновный парень и его родители не извинялись, а также не компенсировали дорожные расходы, связанные с поездкой к медикам.

Видео: Сюжет TV3

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