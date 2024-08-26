Дети уехали без матери. Vivi прокомментировал инцидент на Краславском вокзале

"Как обычно на таких рейсах, кондуктор поезда стоял на платформе и контролировал посадку пассажиров в поезд. Однако женщина с тремя детьми предпочла самостоятельно сесть в поезд через первые двери этого вагона", - прокомментировали в Vivi.

Предприятие отмечает: перед закрытием дверей вагона кондуктор убеждается, что нет поднимающихся в поезд людей, в этом факте убеждается и машинист и закрывает двери, после чего начинает поездку. Поскольку на платформе находились и несколько сопровождающих пассажиров, сотрудники Vivi без особой идентификации или разговора не могут знать, кто должен отправиться в рейс, а кто остается на остановке. В поезде кондуктор проверил билеты прибывших пассажиров и обнаружил, что мать конкретных детей осталась в Краславе на перроне. Вместе с детьми сидела, видимо, знакомая их матери, которая уже связалась с матерью детей и выяснила, что она встретит детей в Даугавпилсе, когда приедет туда на машине.

Поскольку у конкретного кондуктора в Даугавпилсе закончилась рабочая смена, он вместе с детьми отправился на участок кондукторов в здании Даугавпилсского вокзала и встретил мать детей. Во время разговора женщина раскрыла, что сошла с поезда сразу после того, как прозвучало предупреждение "Осторожно, двери закрываются!".

Кондуктор, передавая смену, написал объяснение произошедшего. При оценке действий кондуктора не констатировано нарушений рабочей инструкции или несоблюдения стандарта обслуживания пассажиров. Наши сотрудники в этой ситуации не обвинили и пассажира. Однако, как и в любой работе, в выполнении этих обязанностей всегда есть место для совершенствования с учетом полученного опыта", - пояснили в Vivi.

Предприятие признает, что ситуация очень неприятная, и подобные переживания никому не нужно испытывать.

"Поэтому призываем пассажиров наших поездов в ситуациях, когда возможна более сложная или длительная посадка в поезд, предупредить кондуктора, который стоит у вагона или находится в вагоне, чтобы привлечь особое внимание к таким пассажирам, дать сигнал машинисту и, по мере возможности, помочь пассажиру», - прокомментировали в Vivi.

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