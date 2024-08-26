ФОТО Сборная Латвии по хоккею обыграла Данию, забросив пять шайб

Встреча прошла в "Арене Рига" и завершилась победой латвийских хоккеистов со счётом 5:3 (0:0, 3:2, 2:1).

В первом периоде командам не удалось отличиться, а на 25-й минуте счёт открыл датчанин Йоахим Блихфельд. Спустя 53 секунды счёт сравнял Ренарс Крастенбергс, которому ассистировал Арвилс Бергманис. На 33-й минуте Родриго Аболс вывел вперёд хозяев, а на 37-й минуте Эдуард Тралмакс забросил третью шайбу в ворота датчан. Меньше минуты спустя Филлип Браггиссер реализовал численное большинство датчан и забросил шайбу в ворота Густава Григалса.

В начале третьего периода Оскар Мёльгор восстановил равновесие на табло, но затем точные броски Маркуса Комулса и Рудольфа Балцерса принесли победу латвийской сборной.

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Напомним, в воскресенье, в первом проверочном матче сборная Латвии проиграла Дании со счётом 2:3. Голами в составе латвийской команды отметились Эдуард Тралмакс и Роберт Букартс.

Олимпийский квалификационный турнир в Риге стартует 29 августа. Соперниками сборной Латвии в борьбе за единственную путёвку на Олимпиаду станут сборные Словении, Украины и Франции.

29 августа латвийские хоккеисты в 20:00 сыграют против Словении, 30 августа в 20:00 против Украины, а 1 сентября в 17:00 против Франции.

По личным причинам не смогут помочь сборной Латвии в этом турнире игроки НХЛ Теодор Блюгер и Элвис Мерзликин, а также защитник Карлис Чуксте.

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