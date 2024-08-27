Министр обороны назвал срок, когда женщин могут начать призывать в армию

"Конечно, это произойдет не сегодня и не завтра", - сказал он, подчеркнув, что наиболее оптимальным сроком может стать 2028 год, когда планируется призвать 4 тысячи человек.

Однако до тех пор предстоит выполнить "домашнее задание". В обществе должна пройти дискуссия, которая уже началась. "Это не просто вопрос коалиции, это вопрос политических партий, парламента и всего общества", - заявил он.

Во-вторых, необходимо сделать все необходимые приготовления. Необходимо обеспечить качество службы государственной обороны (СГО), которое постоянно совершенствуется, отметил Спрудс. Все потребности солдат резерва, например, оружие, должны быть обеспечены.

Кроме того, необходимо, чтобы условия для уже служащих в армии женщин отвечали современным требованиям - для этого нужно адаптировать оборудование, одежду, обмундирование, пояснил министр.

Как отметил Спрудс, перед Национальными вооруженными силами уже поставлены соответствующие задачи.

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