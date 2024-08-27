Непревзойденные возможности для творчества – где угодно: новый 16-дюймовый ноутбук для создания медиаконтента – это ИИ-компьютер ASUS нового поколения и настоящая портативная творческая студия
ASUS представляет ProArt P16
Главное
- Искусственный интеллект для творчества: приложения StoryCube и MuseTree, использующие технологии искусственного интеллекта для оптимизации творческих процессов; специальная клавиша для вызова ИИ-ассистента Copilot; приложение ProArt Creator Hub и сенсорный контроллер ASUS DialPad
- Высокая производительность для творчества: процессор AMD Ryzen™ AI 9 HX 370 с нейронным процессором производительностью 50 TOPS; дискретная видеокарта для ноутбуков GeForce RTX™ 4070 с производительностью 321 TOPS; дисплей ASUS Lumina OLED с разрешением 4K и поддержкой сенсорного ввода
- Портативный дизайн для творчества: новый корпус толщиной всего 14,9 мм, вес устройства – всего 1,85 кг, высокая надежность и прочность для работы как в студии, так и в дороге
Тайбэй, Тайвань, 3 июня 2024 года — ASUS представляет ProArt P16, высокопроизводительный 16-дюймовый ноутбук с поддержкой технологий искусственного интеллекта, предназначенный для творческой работы и создания медиаконтента.
Ноутбук ProArt P16 предлагает безграничные возможности для продуктивной творческой работы даже в дороге. Он заключен в корпус толщиной 14,9 мм и отличается малым весом – всего 1,85 кг. Несмотря на изящный дизайн, это устройство обладает высокой прочностью, подтвержденной успешным прохождением испытаний на соответствие военно-промышленному стандарту надежности, и может успешно использоваться как в творческой студии, так и вне помещений.
ProArt P16 обладает сертификацией NVIDIA® Studio и оснащается дискретной видеокартой для ноутбуков GeForce RTX™ 40-й серии с производительностью до 321 TOPS. Основу аппаратной комплектации ноутбука составляет процессор AMD Ryzen™ AI 9 HX 370 с нейронным процессором производительностью до 50 TOPS. В максимальной комплектации устройство оснащается 64 ГБ оперативной памяти в модулях LPDDR5X, а также твердотельным накопителем емкостью до 4 ТБ с интерфейсом PCIe® 4.0. Поддерживать высочайшую производительность мощных компонентов помогает эффективная система охлаждения. Дисплей ASUS Lumina OLED с разрешением 4K и поддержкой сенсорного ввода обеспечивает исключительную точность цветопередачи для профессиональной работы с медиаконтентом, а широкий набор портов ввода/вывода позволяет подключать к ноутбуку все необходимые периферийные устройства.
Благодаря функциям для творчества с поддержкой искусственного интеллекта, таким как эксклюзивные приложения StoryCube и MuseTree, а также контроллеру ASUS DialPad, специальной клавише Copilot и аккумулятору емкостью 90 Вт·ч, ноутбук ProArt P16 позволяет развернуть целую студию для продуктивной творческой работы где угодно.
Искусственный интеллект для творчества
Ноутбук ProArt P16 поставляется с набором эксклюзивных приложений для творчества, которые помогают выполнять работу по созданию медиаконтента быстрее и проще, значительно сокращая путь от первоначальной идеи до ее финального воплощения.
Приложение StoryCube – это невероятно удобный и мощный инструмент для управления цифровыми изображениями. Искусственный интеллект помогает сортировать и редактировать raw-файлы, а также управлять хранением и экспортом цифровых материалов. Приложение MuseTree помогает с помощью простого и удобного интерфейса быстро преобразовать сформулированную буквально в нескольких словах творческую идею в готовое изображение. Созданные изображения сохраняются для удобного доступа в будущем и организации творческих проектов.
ProArt Creator Hub – ваш персональный портал для мониторинга, настройки параметров устройств и оптимизации творческого рабочего процесса. Через удобный интерфейс приложения можно настроить профили работы вентиляторов, получить доступ к инструментам калибровки цвета с помощью функции Color Control, а также повысить эффективность рабочего процесса и управлять производительностью системы с помощью функций WorkSmart и Performance Optimization.
ASUS DialPad – эксклюзивный контроллер, позволяющий с большим удобством и точностью взаимодействовать с профессиональными приложениями для творческой работы. Движением пальца можно регулировать размер кисти или быстро отменять последние действия. Работу контроллера можно легко настраивать по-разному для разных приложений. На клавиатуре ноутбука ProArt P16 также имеется специальная клавиша Copilot для быстрого вызова ИИ-помощника Windows.
Высокая производительность для творчества
Благодаря новейшему 12-ядерному процессору AMD Ryzen AI 9 HX 370 ноутбук ProArt P16 с легкостью справляется даже с самыми требовательными и ресурсоемкими задачами.
Процессоры AMD Ryzen AI 9 серии HX великолепно подходят для компьютерных систем, предназначенных для создания медиаконтента. Продуманная система охлаждения способствует долговременному поддержанию высокой производительности. Встроенный нейронный процессор с производительностью 50 TOPS обеспечивает высочайшую скорость и эффективность при выполнении задач искусственного интеллекта. Тонкий и легкий ноутбук P16 прекрасно справляется с задачами 3D-моделирования, рендеринга и визуализации в реальном времени, а встроенный нейронный процессор и новые приложения с технологиями искусственного интеллекта помогают быстрее воплощать в жизнь творческие проекты, не задумываясь о технических сложностях рабочего процесса. В максимальной версии ноутбук оснащается 64 ГБ оперативной памяти в модулях LPDDR5X и твердотельным накопителем емкостью 4 ТБ с интерфейсом PCIe® 4.0, что гарантирует высочайшую скорость работы с данными.
Реализованная в ноутбуке ProArt P16 технология охлаждения Ambient Cooling обеспечивает эффективное отведение тепла для поддержания высокой производительности компонентов при минимальном уровне шума (<25 дБ в режиме ручной настройки). Когда необходима максимальная производительность, система охлаждения с тремя вентиляторами эффективно рассеивает тепло. Кроме того, быстрому отведению тепла способствует жидкометаллический термоинтерфейс.
Превосходный дисплей ASUS Lumina OLED с разрешением 4K и поддержкой сенсорного ввода предлагает соотношение сторон 16:10. За высокую графическую производительность системы в максимальной комплектации отвечает видеокарта для ноутбуков NVIDIA GeForce RTX 4070 с производительностью 321 TOPS. Оптимизация рабочих процессов с помощью технологий искусственного интеллекта позволяет продуктивнее работать с эффектами освещения, придающими трехмерным сценам реалистичность. Ускоренное кодирование видео в 4K и графический рендеринг способствуют плавной работе при редактировании видеофайлов и трехмерных объектов, а благодаря великолепному дисплею с защитными функциями, глаза не устают даже после долгих часов работы за экраном.
Портативный дизайн для творчества
Ноутбук ProArt P16 открывает возможности для продуктивной творческой работы в любом месте и в любое время. Обновленный корпус ноутбука стал еще тоньше по сравнению с моделью предшествующего поколения. Толщина ноутбука составляет 14,9 мм, а вес – всего 1,85 кг.
Дисплейную крышку украшает новый лаконичный логотип серии ProArt, а анодированное покрытие Nano Black благодаря особой микропористой структуре почти не отражает свет, оставаясь угольно-черным при любом освещении. Дизайн элементов ноутбука вдохновлен профессиональным фото- и видеооборудованием. Благодаря специальному покрытию на поверхности дисплейной крышки не остаются следы от пальцев и ноутбук всегда выглядит как новый.
Широкий набор портов ввода/вывода включает разъем USB4® (40 Гбит/с) для быстрой подзарядки и подключения внешних дисплеев, USB 3.2 Gen2 Type-A, USB 3.2 Gen2 Type-C, HDMI® 2.1 FRL и слот для карты памяти SD с высокоскоростным интерфейсом SD Express 7.0. Встроенный модуль WiFi 7 обеспечивает отличное качество беспроводной связи.
Ноутбук ProArt P16 отличается высочайшей надежностью, превосходящей требования военно-промышленного стандарта армии США MIL-STD 810H. Он протестирован на устойчивость к воздействию относительной влажности до 95%, высоты до 15 000 футов (4 572 метра) и температуры до -50°C. Благодаря безупречной надежности и прочности ноутбук ProArt P16 станет незаменимым помощником для творческих людей как в студии, так и за ее пределами.
Доступность и цена
Ссылки
ASUS Pressroom: http://press.asus.com
ASUS Global Facebook: https://www.facebook.com/asus
ASUS Global X (Twitter): https://www.x.com/asus
Технические характеристики
ASUS ProArt P16
Процессор
В максимальной комплектации – AMD Ryzen™ AI 9 HX 370
Дисплей
16 дюймов, разрешение 4K (3840 x 2400), матрица OLED, соотношение сторон 16:10, время отклика 0,2 мс, частота обновления 60 Гц, яркость 500 кд/м2, пиковая яркость 550 кд/м2, цветовой охват 100% DCI-P3, контрастность 1 000 000:1, сертификация VESA DisplayHDR™ True Black 500, 1,07 миллиарда цветов, сертификация Pantone® Validated, глянцевый экран, сниженная на 70% интенсивность синего света, поддержка сенсорного интерфейса, относительная площадь экрана 88%, поддержка стилуса
Операционная система
Windows 11 Домашняя / Pro
Графический процессор
В макс. комплектации – видеокарта для ноутбуков NVIDIA® GeForce RTX™ 4070
8 ГБ видеопамяти GDDR6
Оперативная память
До 64 ГБ, LPDDR5X
Пользовательская память
Твердотельный накопитель емкостью до 4 ТБ с интерфейсом M.2 NVMe™ PCIe® 4.0
Тип подключения
WiFi 7 (802.11be) (трехдиапазонный) 2*2
Bluetooth® 5.4
Камера
FHD IR / 3DNR / ACS
Порты ввода/вывода
1 x USB4® (поддержка внешнего дисплея / Power Delivery)
1 x USB 3.2 Gen2 Type-C® (поддержка внешнего дисплея / Power Delivery)
2 x USB 3.2 Gen2 Type-A
1 x HDMI® 2.1 FRL
1 x 3,5-мм комбинированный аудиоразъем
1 x разъем питания
1 x слот для карты памяти (SD Express 7.0)
Клавиатура и тачпад
Мембранная клавиатура с подсветкой, высота хода клавиш 1,7 мм, тачпад с контроллером ASUS DialPad, клавиша Copilot
Аудиосистема
Интеллектуальный усилитель
Встроенные динамики
Встроенный массив микрофонов
Сертификация Harman Kardon (Premium)
Аккумулятор
90 Вт·ч
Блок питания
200 Вт, выход: 20 В, 10 А, 200 Вт, вход: 100~240 В (AC), 50/60 Гц, универсальный
Размер
35,49 x 24,69 x 1,49 ~ 1,73 см
Вес
1,85 кг
О компании ASUS
Компания ASUS – мировой лидер в сфере инновационных технологий. Устройства и компоненты ASUS созданы, чтобы дарить невероятные впечатления пользователям по всему миру. В штате компании трудятся свыше 5000 первоклассных инженеров-разработчиков. Устройства ASUS получают в среднем 11 наград в день за высочайшее качество, инновационность и дизайн. Компания ASUS входит в рейтинг наиболее уважаемых компаний мира по версии издания Fortune.
Технические характеристики зависят от региона и могут быть изменены без предварительного уведомления. Фактическая производительность зависит от установленного ПО, интенсивности использования и ряда других факторов. Полные спецификации можно узнать на сайте http://www.asus.com.
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