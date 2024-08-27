ASUS представляет ProArt P16

ProArt Creator Hub – ваш персональный портал для мониторинга, настройки параметров устройств и оптимизации творческого рабочего процесса. Через удобный интерфейс приложения можно настроить профили работы вентиляторов, получить доступ к инструментам калибровки цвета с помощью функции Color Control, а также повысить эффективность рабочего процесса и управлять производительностью системы с помощью функций WorkSmart и Performance Optimization.

ASUS DialPad – эксклюзивный контроллер, позволяющий с большим удобством и точностью взаимодействовать с профессиональными приложениями для творческой работы. Движением пальца можно регулировать размер кисти или быстро отменять последние действия. Работу контроллера можно легко настраивать по-разному для разных приложений. На клавиатуре ноутбука ProArt P16 также имеется специальная клавиша Copilot для быстрого вызова ИИ-помощника Windows.

Высокая производительность для творчества

Благодаря новейшему 12-ядерному процессору AMD Ryzen AI 9 HX 370 ноутбук ProArt P16 с легкостью справляется даже с самыми требовательными и ресурсоемкими задачами.