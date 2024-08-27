Компания Apple объявила дату своей большой презентации. Представители отрасли ожидают, что там будет представлен iPhone 16, сообщает CNN.
Apple может представить новейшую модель iPhone в начале сентября. Что известно на данный момент?
В понедельник, 9 сентября, технологический гигант проведет специальное мероприятие под названием It's Glowtime.
Мероприятие пройдет в Театре Стива Джобса в Apple Park в Купертино, штат Калифорния, и начется в 10:00 по местному времени.
Ожидается, что главным преимуществом нового iPhone станет встроенный в него искусственный интеллект (ИИ).
В июне Apple анонсировала несколько новых функций искусственного интеллекта для iPhone на своей ежегодной конференции разработчиков.
Компания представила первые инструменты и функции на базе Apple Intelligence: от персонализированных Genmoji - смайликов Apple, созданных искусственным интеллектом - до значительно улучшенной Siri, которая может отвечать на вопросы о расписании, содержании электронной почты и времени приземления самолета близкого человека.
Хотя пользователи iPhone 15 Pro Max, скорее всего, получат доступ по крайней мере к некоторым функциям искусственного интеллекта, предстоящий iPhone 16 станет первым устройством, полностью разработанным с учетом возможностей искусственного интеллекта.
На июньской конференции Apple также объявила о партнерстве с OpenAI, разработчиком ChatGPT.
Искусственный интеллект уже интегрирован в некоторые функции iPhone, но новейшие возможности искусственного интеллекта могут улучшить эти функции.
Технологический аналитик Анджело Зино считает, что ажиотаж по поводу перспектив iPhone 16 приглушен, поскольку новейшие функции ИИ будут представлены в ближайшие годы. Например, усовершенствованная версия Siri может появиться уже в 2025 году, говорит аналитик.
"Это будет скорее эволюционный процесс, чем начало нового цикла iPhone", -сказал аналитик.
Эксперты отмечают, что стремление Apple к большей интеграции искусственного интеллекта, скорее всего, будет осуществлено через виртуального помощника компании Siri.
Объединение Siri с последней версией ChatGPT-4o от OpenAI может позволить виртуальному помощнику вспоминать фотографии, сделанные много лет назад, предоставлять более точную информацию и, возможно, даже узнавать о предпочтениях и личности пользователя с течением времени.
Один из самых больших вопросов, конечно, сколько будет стоить новейший iPhone.
Энтузиасты Apple уже много лет спорят о том, должны ли модели iPhone быть дешевле, в то время как инвесторы предпочитают максимизировать прибыль.
Аналитики не предсказывают огромного скачка цен на последний продукт Apple, но включение возможностей искусственного интеллекта "может поднять цены на телефоны во всем мире".
Конкуренты Apple уже начали использовать новейшие возможности, предлагаемые ИИ, например, Samsung представил функцию, которая позволяет пользователям быстро находить информацию, обводя объект или что-то еще на экране устройства пальцем.
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