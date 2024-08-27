Apple может представить новейшую модель iPhone в начале сентября. Что известно на данный момент?

Технологический аналитик Анджело Зино считает, что ажиотаж по поводу перспектив iPhone 16 приглушен, поскольку новейшие функции ИИ будут представлены в ближайшие годы. Например, усовершенствованная версия Siri может появиться уже в 2025 году, говорит аналитик.

"Это будет скорее эволюционный процесс, чем начало нового цикла iPhone", -сказал аналитик.

Эксперты отмечают, что стремление Apple к большей интеграции искусственного интеллекта, скорее всего, будет осуществлено через виртуального помощника компании Siri.

Объединение Siri с последней версией ChatGPT-4o от OpenAI может позволить виртуальному помощнику вспоминать фотографии, сделанные много лет назад, предоставлять более точную информацию и, возможно, даже узнавать о предпочтениях и личности пользователя с течением времени.

Один из самых больших вопросов, конечно, сколько будет стоить новейший iPhone.

Энтузиасты Apple уже много лет спорят о том, должны ли модели iPhone быть дешевле, в то время как инвесторы предпочитают максимизировать прибыль.

Аналитики не предсказывают огромного скачка цен на последний продукт Apple, но включение возможностей искусственного интеллекта "может поднять цены на телефоны во всем мире".

Конкуренты Apple уже начали использовать новейшие возможности, предлагаемые ИИ, например, Samsung представил функцию, которая позволяет пользователям быстро находить информацию, обводя объект или что-то еще на экране устройства пальцем.

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