"Я люблю свою жену": эстонский муж россиянки ответил тем, кто не верит в отношения этой пары

Бывший военнослужащий Сил обороны, вступивший в брак с гражданкой России, которой ранее был запрещен въезд в Эстонию, ответил тем, кто назвал брак этой пары фиктивным, сообщает Rus.Postimees.
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Rus.Postimees 15 августа рассказывал историю семьи, разделенной границами и решениями государственных органов.
Россиянка, которая участвовала в антивоенных протестах в РФ, просила в 2022 году в Эстонии о международной защите, но получила отказ и была вынуждена вернуться в Россию.