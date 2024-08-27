Остапенко не справилась с Осакой уже в первом круге US Open

На старте турнира Остапенко, являющаяся 10-й ракеткой мира, уступила японке Наоми Осаке (88-й номер рейтинга WTA) со счётом 3:6, 2:6.

Матч продолжался 1 час 4 минуты. В рамках встречи Осака выполнила девять подач навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала три брейк-пойнта из трёх. На счету Остапенко пять эйсов, шесть двойных ошибок и ни одного реализованных брейк-пойнта из двух заработанных. Японка укрепила преимущество в личных встречах - 2:0.

В следующем круге Осака сыграет с Каролиной Муховой из Чехии (52 WTA), сломившей сопротивление американки Кэти Волынец - 6:3, 7:5. Остапенко же продолжит выступления в парном разряде Открытого чемпионата США, где выступит в тандеме с украинкой Людмилой Киченок.

US Open-2024 пройдёт с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф.

US Open станет турниром с самым большим призовым фондом в истории тенниса. Игроки получат 75 миллионов долларов, что на 15% больше, чем в 2023 году.

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