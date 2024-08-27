Рижская программ летних мероприятий завершится 31 августа грандиозной "Ночью древних костров" в приморских районах столицы – в Вецаки и Даугавгриве. Гостей ждут ритуалы, песни и развлечения.
Лето завершится "Ночью древних костров"
Даугавгрива зажигает
Этот праздник проводится ежегодно: костры на берегу Рижского залива в конце августа зажигают, чтобы напомнить о единстве народов, живущих у моря, нашей культуре и традициях.
На пляже Даугавгривы гостей ждут творческие мастерские, дискуссии о Балтийском море, занятия йогой и медитацией, можно будет понаблюдать за показательными выступлениями спасателей, а на закате пройдут огненные ритуалы под выступления группы Iļģi, Мартиньша Милевского, смешанного хора Anima и Dj Monstas, пишет портал Рижской думы apkaimes.lv.
Программа начнется в 14:00. Семьи смогут привить детям экологическое мышление и креативность, участвуя в творческих мастерских и с пользой для дела используя вторсырье. Юные художники создадут крупноформатную инсталляцию "Посвящение морю", которая обретет особый статус и вид после 18:00.
Ассоциация латвийских пляжных спасателей покажет свое умение и расскажет детям и подросткам о безопасности на воде. А опытные инструкторы из Nora joga проведут занятия по йоге и медитации: в процессе можно будет разместить специальную свечку на контуре карты Латвии и послать нашей стране и морю лучи добра.
Вечером гостей будут радовать своими музыкальными выступлениями как профессионалы, так и юные дарования из Юрмальской музыкальной средней школы, а также выпускники Болдерайской музыкально-художественной школы и др.
Апогеем праздника станут ритуалы огня в сопровождении Iļģi, Мартиньша Милевского и Anima. Музыкальное шоу в сопровождении барабанов и перкуссионных инструментов в отблесках пламени и спецэффектов обещает быть очень зрелищным. Начнется приморская магия в 21:00.
Романтика в Вецаки
На пляже в Вецаки гостей ждет разнообразная культурная программа для взрослых и детей: поэтическая дискотека вместе с Луизой Пасторе и Робертом Гобзиньшем, поэтические чтения с авторами Карлисом Вердиньшем, Инесе Зандере и Виестуром Керисом. Кроме того, подготовлена обширная музыкальная программа, в которую войдет академическая музыка, представление в честь композитора Люции Гаруте, а также выступление Лаймы Грабовской и групп JUUK и SIGMA.
Будут проведены дискуссии на темы, важные для жителей Вецаки и всех любителей природы: как мы можем помочь Балтийскому морю и сохранить дарованную нам красоту.
Впервые состоится и "Большая викторина Вецаки": для участия приглашаются команды до пяти человек. Гостей ждут творческие мастерские, экскурсии по окрестностям и крупноформатные игры.
Завершит великолепный день таинство "Ночи древних костров" – с зажиганием огня и песнями моря и силы вместе с фольклорной группой Vilki.
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