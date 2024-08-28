Indexo banka начинает работу

Посвященное началу деятельности банка мероприятие проходит в 9:00 в зале Spīdola на ул. Иерикю, 5a, в Риге. Открытие Indexo banka транслируется в прямом эфире.

В программе мероприятия - дискуссия "Новые игроки на банковском рынке Латвии: будет ли ценовая война?", а затем состоится презентация "Что предложит Indexo banka?".

В мероприятии примут участие министр финансов Арвилс Ашераденс, президент Банка Латвии Мартиньш Казакс, председатель правления Indexo banka Валдис Сикснис, руководитель розничного сегмента Indexo banka Владимир Болбатс, руководитель систем клиентского опыта Indexo banka Мартиньш Калниньш и главный редактор Delfi Bizness Айя Крутайне.

Как отмечает Сикснис, проблемой латвийской финансовой среды и экономики в целом является низкий уровень конкуренции в банковском секторе.

"Банков много, но активной конкуренции между ними нет. Инновации затормозились, и клиентам больше не предлагают лучших решений", - отмечает Сикснис.

15 мая этого года Европейский центральный банк выдал Indexo banka лицензию кредитного учреждения. Главный офис банка будет располагаться в офисном комплексе Verde в Риге.

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