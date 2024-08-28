В уходящий рабочий день произошло много важных событий - утвердили поправки в пенсионное законодательство, в Латвии открылся новый банк, аа Россия объявила в розыск бывшего депутата Сейма Латвии Юриса Юрашса. Об этих и других новостях среды, 28 августа, - в подборке RUS TVNET.
Главное за 28 августа ⟩ Стаж для пенсии будут считать по-другому, открытие нового банка и РФ объявила в розыск экс-депутата Сейма
Новости Латвии:
Россия объявила в розыск бывшего депутата Сейма Латвии Юриса Юрашса, который два года воюет за Украину, сообщает портал "Украинская правда".
"Я был ранен душевно и поэтому побежал в "Согласие". Это единственное, что я сделал неправильно", - сказал в студии "Кто вам платит?" латвийский боксёр Майрис Бриедис, который на прошлой неделе завершил спортивную карьеру.
Согласно поправкам к закону "О государственных пенсиях", принятым на заседании правительства во вторник, 27 августа, планируется уточнить порядок определения страхового стажа, связав периоды работы и приравненные к ним периоды в бывших республиках СССР со стажем участия в пенсионной системе Латвии, сообщил пресс-секретарь Министерства благосостояния Эгил Зариньш.
Около 1500 человек получили оповещение, что они не заплатили за парковку. В компании EuroPark подтвердили, что письма были отправлены по ошибке.
С сегодняшнего дня начнет свою деятельность Indexo banka, первоначально предлагая услуги для латвийских частных лиц, говорится в сообщении Indexo для фондовой биржи Nasdaq Riga. Новый банк будет выплачивать 1,5% в год за остаток на счете, сообщил на церемонии открытия, которая прошла в среду, 28 августа, председатель правления банка Валдис Сикснис.
За рубежом:
Прокуратура Франции долго не озвучивала, какие обвинения предъявлены главе Telegram Павлу Дурову, однако у него мгновенно появились защитники с разных сторон. Особую пикантность ситуации придает внезапная любовь, которой воспылала к нему собственная родина: власти России быстро выразили Дурову всестороннюю поддержку, хотя он об этом вряд ли просил. Rus.Postimees попытался понять, почему страна, которая несколько лет назад блокировала Telegram, теперь упорно твердит, что Дуров "свой". Небольшой спойлер - причиной тому - война России с Украиной.
Тяжелые времена вынуждают искать более дешевые варианты для покупки продуктов. В предыдущие годы жители Эстонии навострили лыжи в сторону Латвии. Актуален ли этот вариант и сейчас? В поисках ответа на этот вопрос журналисты Maa Elu в минувшие выходные посетили латвийские магазины в Мазсалаце и Айнажи, расположенные недалеко от эстонско-латвийской границы. Рассказывает Rus.Postimees.
Конструкция Курской АЭС делает ее крайне уязвимой в случае попадания снаряда, заявил Гросси после осмотра станции. В нескольких километрах от нее идут военные действия, указал он.
На Рождество будет год с тех пор, как предприниматель Артис купил квартиру в солнечной Испании, в 100 километрах от Гибралтара. Чтобы можно было греться на солнышке, когда в Латвии зима, поясняет он. А еще из соображений безопасности - нынешняя геополитическая ситуация довольно нестабильна, "рядом война, угроза, внутри сидит страх".
Интересное чтиво:
В прошлые выходные казалось, что в Юрмалу отправилась половина Латвии - пробки возникли уже на въезде в город, не говоря о том, что и сам пляж был полон отдыхающих. Оказывается, пляж заполонили не только отдыхающие, но и ушастые аурелии, и их присутствие вызывает у людей вопросы: не жалят ли они? Можно ли их брать в руки детям?
Нет более психологически ужасного вида наказания, чем заключение в узком и закрытом пространстве, замуровывание в стене или захоронение в гробу живьем. Нет и большого количества преступлений, совершивший которые заслуживал бы столь бесчеловечного и жестокого наказания. Педофилы, серийные убийцы, насильники - вот они заслужили, скажете вы. В Монголии к этому списку несомненно добавили бы и совершивших прелюбодеяние.
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