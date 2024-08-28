Главное за 28 августа Стаж для пенсии будут считать по-другому, открытие нового банка и РФ объявила в розыск экс-депутата Сейма

Интересное чтиво:

В прошлые выходные казалось, что в Юрмалу отправилась половина Латвии - пробки возникли уже на въезде в город, не говоря о том, что и сам пляж был полон отдыхающих. Оказывается, пляж заполонили не только отдыхающие, но и ушастые аурелии, и их присутствие вызывает у людей вопросы: не жалят ли они? Можно ли их брать в руки детям?

Нет более психологически ужасного вида наказания, чем заключение в узком и закрытом пространстве, замуровывание в стене или захоронение в гробу живьем. Нет и большого количества преступлений, совершивший которые заслуживал бы столь бесчеловечного и жестокого наказания. Педофилы, серийные убийцы, насильники - вот они заслужили, скажете вы. В Монголии к этому списку несомненно добавили бы и совершивших прелюбодеяние.

7 вопросов из разных областей. Справитесь ли вы, ответив верно на все? Давайте проверим в этом тесте!

До сих пор ведутся споры о том, можно ли в лесу собирать грибы со всеми их корнями. Хотя таких споров и не должно возникать, они есть: стоит помнить, что для кого-то сбор грибов может быть впервые и в новинку!

Самым жарким днем на этой неделе будет пятница, 30 августа, когда температура воздуха повысится до +31 градуса, а на следующей неделе, согласно текущим прогнозам, возможна более продолжительная жара.

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