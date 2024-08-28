Мировые рекордсмены Дюплантис и Ингебригстен за вечер заработали столько, сколько многим даже не снилось

Дюплантис установил мировой рекорд (уже десятый за свою карьеру) в прыжках с шестом – 6,26 м, Ингебригстен – в забеге на 3000 м (7.17,55).

По 50 000 долларов, или 45 000 евро, спортсмены получили за установление мировых рекордов. Кроме того, оба заработали по 10 000 долларов (около 9000 евро) за победы в своих видах спорта.

Дюплантис, кроме этого, получил еще 10 000 долларов: швед был признан спортсменом, показавшим лучший результат соревнований.

Дело в том, что Международный союз легкоатлетических федераций определил для каждого выступления соответствующее количество баллов, с помощью которого можно сравнивать показатели в разных видах спорта. Исходя из этого, мировой рекорд Ингебригстена составил 1320 очков, а высшая оценка Дюплантиса – 1339 очков.

Так что из Польши Дюплантис вернется, заработав около 63 000 евро, а Ингебригстен – почти 54 000 евро.

Талантливый шведский прыгун с шестом Дюплантис на польском этапе Бриллиантовой лиги предпринял в общей сложности пять попыток в прыжке с шестом, преодолев с первой попытки 5,62, 5,92 и 6,00 м. Со второй попытки он взял высоту, ставшую мировым рекордом: 6,26 м.

Предыдущий мировой рекорд Дюплантис установил на Олимпийских играх в Париже – 6,25.

А мировой рекорд в забеге на 3000 м был установлен в 1996 году кенийцем Даниэлем Коменом (7.20,67) и побит лишь в 2024 году.

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