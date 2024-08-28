Придешь в пижаме - получишь бесплатный завтрак! В IKEA пройдет уникальная вечеринка с сюрпризами

IKEA встречает новый сезон с серьезным посланием: сон - дело важное! Недавний опрос на тему сна* показал, что почти половина страны недосыпает. Поэтому, чтобы привлечь внимание к основам хорошей жизни (начнем с крепкого сна), в последний день лета IKEA устраивает грандиозный пижамный день! Вас ждет веселье и полезные активности для детей и взрослых - потому что кто сказал, что в пижамах нельзя оторваться по полной?

Начало дня с бесплатным завтраком

31 августа пройдет множество интересных активностей. Посетителей, которые придут в магазин в пижаме, с 9:30 до 11:00 утра ждет бесплатный завтрак в шведском ресторане. Детям, независимо от того, в пижаме они или нет, также полагается бесплатный завтрак при условии, что их сопровождает родитель.

Веселье на целый день!

Каждый час с 11:00 до 16:00 дети смогут насладиться сказками на сон грядущий. Актриса Латвийского кукольного театра будет читать латышские народные сказки в детском отделе.

В 11:00 в отделе спален эксперт по сну Марта Целминя поделится ценными советами о том, как улучшить качество сна и привить полезные привычки для здорового отдыха.

А какая же вечеринка без музыки и танцев? DJ будет встречать покупателей в магазине, а танцевальные шоу будут приятно удивлять посетителей.

Подробнее о пижамном дне - на IKEA.lv!

*Об опросе

Опрос проводила исследовательская компания Norstat по заказу IKEA. Опрос проводился с помощью онлайн-панелей. В Латвии в опросе приняли участие 1000 жителей.

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