В Елгаве пропала 11-летняя Мелания Стивриня

27 августа в 22:05 Мелания ушла из дома в Елгаве, в районе улицы Пернавас. Ее местонахождение до сих пор неизвестно.

Приметы девочки: рост 150 сантиметров, темно-каштановые волосы длиной до плеч. Она была одета в черную спортивную куртку с капюшоном, шорты, розово-зеленую обувь.

Госполиция призывает ознакомиться с фото девочки и отозваться каждого, кому известно ее возможное местонахождение, позвонив по телефону 110.

Фото: Valsts policija

Фото: Valsts policija

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