В Риге вырастет плата за вывоз мусора: сколько теперь будут платить жители?

Глава Комитета по жилищным вопросам и охране окружающей среды Рижской думы Виестурс Зепс пояснил, что раз в год, согласно существующим договорам, тариф, по которому вывозится мусор, должен пересматриваться.

С учетом внешних факторов - снижения цен на топливо, но при этом увеличения затрат на рабочую силу, увеличения затрат на утилизацию, а также изменения налога на природные ресурсы - затраты на управление отходами вырастут примерно на 7-8%, пояснил политик.

"Поэтому мы призываем жителей еще больше сортировать мусор, чтобы они могли сэкономить. И мы призываем их следить за частотой вывоза", - сказал он, отметив, что цены на вывоз мусора различаются для жильцов в разных домах и в разных районах.

С 1 сентября жители центра города и Латгальского предместья должны будут платить за вывоз бытовых отходов 26,48 евро за кубометр вместо прежних 24,66 евро, а с 2025 года - 27,06 евро.

В Курземском районе вместо прежних 24,93 евро за кубометр придется платить 26,76 евро. С 2025 года стоимость утилизации отходов в этом районе вырастет до 27,35 евро за кубический метр.

В Земгальском предместье с сентября утилизация бытовых отходов будет стоить 23,69 евро за кубометр вместо прежних 21,90 евро. С 2025 года стоимость вырастет до 24,28 евро.

В Зиемельском районе и Видземском предместье утилизация бытовых отходов будет стоить 25,95 евро за кубометр вместо прежних 24,25 евро. С 2025 года за утилизацию бытовых отходов придется платить 26,52 евро за кубометр.

В Риге созданы четыре зоны управления отходами, тарифы на вывоз мусора в которых незначительно различаются.

Clean R управляет двумя зонами, по одной для Lautus Vide"и Eco Baltia Vide.

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