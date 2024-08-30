Видео Работница магазина запретила фотографировать товар, покупательница возмущена

"В магазине Maxima в Валмиере на улице Накотнес я хотела сфотографировать упаковки кофейных зерен с ценами и отправить родственнику, чтобы он мог выбрать, какой кофе купить, когда пойдет в магазин позже.

Maxima, вы продолжаете повышать цены и настолько отстали от жизни, что, наверное, не знаете, что в наши дни это нормальная практика, когда люди фотографируют или снимают на видео товары в любом магазине, чтобы подумать, что купить и купить ли вообще их потом, или чтобы отправить кому-то еще, кто может заинтересоваться. Так что же вам скрывать от покупателя, если я не могу отправить ваше предложение своему родственнику? И на каком законном основании ваши сотрудники могут просить меня удалить что-то из моего телефона?" - спрашивает покупательница.