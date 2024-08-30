Сотрудница магазина Maxima запретила покупателю фотографировать товар и потребовала удалить фото, сообщила программе Bez Tabu возмущенная посетительница магазина Вильма.
Видео ⟩ Работница магазина запретила фотографировать товар, покупательница возмущена
Женщина связалась с Bez Tabu, которую смутило отношение сотрудницы магазина Maxima в Валмиере.
"В магазине Maxima в Валмиере на улице Накотнес я хотела сфотографировать упаковки кофейных зерен с ценами и отправить родственнику, чтобы он мог выбрать, какой кофе купить, когда пойдет в магазин позже.
Вдруг подошла сотрудница и потребовала, чтобы я удалила фотографии из телефона, потому что мне нельзя фотографировать.
Maxima, вы продолжаете повышать цены и настолько отстали от жизни, что, наверное, не знаете, что в наши дни это нормальная практика, когда люди фотографируют или снимают на видео товары в любом магазине, чтобы подумать, что купить и купить ли вообще их потом, или чтобы отправить кому-то еще, кто может заинтересоваться. Так что же вам скрывать от покупателя, если я не могу отправить ваше предложение своему родственнику? И на каком законном основании ваши сотрудники могут просить меня удалить что-то из моего телефона?" - спрашивает покупательница.
В администрации конкретной сети магазинов пояснили программе, что не видят ничего плохого в действиях сотрудницы.
Хотя фотографирование товаров в магазинах является обычной практикой среди посетителей, фотографировать и снимать видео в магазинах запрещено, заявили в администрации Maxima.
Больше аргументации администрации сети магазинов смотрите в видео.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!