В Париже началась церемония открытия Паралимпийских игр-2024

Как и открытие основной Олимпиады, проходит церемония — впервые в истории современного олимпийского движения — не на стадионе или других олимпийских объектах, а прямо в центре столицы Игр.

Впрочем, если первое мероприятие, 26 июля, было изрядно подпорчено заливавшим спортсменов проливным дождем, то нынешняя церемония проходит при идеальных погодных условиях: 32-градусная дневная жара в Париже к вечеру начала спадать, на небе — ни облачка.

По такой погоде национальные делегации проходят — одна за одной — по Елисейским полям в сторону Лувра и садов Тюильри, собираясь на площади Согласия.

Организаторы представления — артистический директор XXXIII Игр, француз Тома Жалли, и режиссер самой церемонии открытия, швед Александер Экман, — обещали устроить там такое феерическое шоу, какого мир еще не видел.

Открытие Паралимпиады Фото: Fiona Goodall/Getty Images for PNZ

Открытие Паралимпиады Фото: Getty Images

Церемония открытия Паралимпиады Фото: Getty Images

Открытие Паралимпиады Фото: PA

Церемония открытия Паралимпиады Фото: Getty Images

церемония открытия Паралимпиады Фото: Getty Images

Свои пожелания удачи всем участникам Игр, и и особенно британской паралимпийской сборной, опубликовали принц и принцесса Уэльские.

В течение следующих полутора недель (по 8 сентября включительно) спортсмены с различными формами инвалидности — физическими, интеллектуальными и визуальными нарушениями — будут соревноваться в 22 видах спорта.

По категориям атлетов делят в зависимости от «степени ограничения деятельности, вызванной их нарушениями».

Восемь категорий классификации из 10 — нарушения физические, такие как разная длина ног или отсутствие конечностей.

Оставшиеся две — нарушения зрения и когнитивных функций.