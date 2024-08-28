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В Париже началась церемония открытия Паралимпийских игр-2024

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BBC
Церемония открытия Паралимпиады
Церемония открытия Паралимпиады Фото: BBC News

В центре французской столицы проходит официальная церемония открытия Паралимпийских игр-2024, в которой принимают участие более 4000 спортсменов, съехавшихся в Париж из 184 стран и регионов.

Как и открытие основной Олимпиады, проходит церемония — впервые в истории современного олимпийского движения — не на стадионе или других олимпийских объектах, а прямо в центре столицы Игр.

Впрочем, если первое мероприятие, 26 июля, было изрядно подпорчено заливавшим спортсменов проливным дождем, то нынешняя церемония проходит при идеальных погодных условиях: 32-градусная дневная жара в Париже к вечеру начала спадать, на небе — ни облачка.

По такой погоде национальные делегации проходят — одна за одной — по Елисейским полям в сторону Лувра и садов Тюильри, собираясь на площади Согласия.

Организаторы представления — артистический директор XXXIII Игр, француз Тома Жалли, и режиссер самой церемонии открытия, швед Александер Экман, — обещали устроить там такое феерическое шоу, какого мир еще не видел.

Открытие Паралимпиады
Открытие Паралимпиады Фото: Fiona Goodall/Getty Images for PNZ
Открытие Паралимпиады
Открытие Паралимпиады Фото: Getty Images
Церемония открытия Паралимпиады
Церемония открытия Паралимпиады Фото: Getty Images
Открытие Паралимпиады
Открытие Паралимпиады Фото: PA
Церемония открытия Паралимпиады
Церемония открытия Паралимпиады Фото: Getty Images
церемония открытия Паралимпиады
церемония открытия Паралимпиады Фото: Getty Images

Свои пожелания удачи всем участникам Игр, и и особенно британской паралимпийской сборной, опубликовали принц и принцесса Уэльские.

https://twitter.com/KensingtonRoyal/status/1828742737966797308?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1828742737966797308%7Ctwgr%5E8d015eea7e3a7b7150c7de5cb9184d12979f2d9b%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.itv.com%2Fnews%2F2024-08-28%2Fparalympics-games-opening-ceremony-in-paris

В течение следующих полутора недель (по 8 сентября включительно) спортсмены с различными формами инвалидности — физическими, интеллектуальными и визуальными нарушениями — будут соревноваться в 22 видах спорта.

По категориям атлетов делят в зависимости от «степени ограничения деятельности, вызванной их нарушениями».

Восемь категорий классификации из 10 — нарушения физические, такие как разная длина ног или отсутствие конечностей.

Оставшиеся две — нарушения зрения и когнитивных функций.

BBC
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