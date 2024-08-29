Сборная Латвии по хоккею сыграет в квалификационном турнире на Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортине без вратаря Артура Шилова.
Латвийская федерация хоккея объяснила, почему Шилов не поможет сборной Латвии
Поскольку вратарь Артур Шилов не оправился от травмы, сборная Латвии по хоккею на квалификационный турнир Олимпийских игр 2026 года внесла в заявку Эрика Витолса, сообщает Латвийская федерация хоккея (ЛХФ).
Изначально на турнир планировалось заявить Шилова, который не смог достаточно быстро восстановиться после воспаления связок колена, что не позволит ему принять участие в матчах с максимальной отдачей.
Витолс ещё вчера играл за финский клуб "ЮП", а сегодня выйдет на лёд в составе сборной Латвии.
Сборная Латвии на турнир, который начнется уже в четверг, заявила двух вратарей, восемь защитников и 14 нападающих, оставив в заявке одно свободное место на позиции голкипера.
Как уже сообщалось, в квалификационном турнире по личным причинам сборной Латвии не смогут помочь игроки НХЛ Теодор Блюгер и Элвис Мерзликин, а также защитник Карлис Чуксте.
В ходе подготовки к квалификационному турниру латыши провели две проверочные игры против Дании. В первом матче сборная Латвии уступила со счетом 2:3, но затем взяла реванш 5:3.
Сборная Латвии за путевку на Олимпиаду 2026 года 29 августа поборется со Словенией, днем позже - с Украиной и 1 сентября - с Францией.
Путевку на Олимпиаду завоюет только одна сборная - победитель квалификации.
Состав сборной Латвии по хоккею:
вратари - Кристер Гудлевскис, Густавс Григалс;
защитники - Увис Балинскис, Янис Якс, Роберт Мамчицс, Кристин Рубин, Кристап Зиле, Ральф Фрейбергс, Маркус Комулс, Оскар Цибульскис;
нападающие: Земгус Гиргенсонс, Родриго Аболс, Оскар Батня, Харальд Эгле, Данс Лочмелис, Рудольф Балцерс, Каспар Даугавиньш, Ренарс Крастенбергс, Микс Индрашис, Матриньш Дзиеркалс, Эдуард Тралмакс, Роберт Букартс, Рихард Букартс, Феликс Гаварс.
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