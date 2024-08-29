Сборная Латвии по хоккею сыграет в квалификационном турнире на Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортине без вратаря Артура Шилова.
Шилов не поможет сборной Латвии на олимпийском квалификационном турнире
Сборная Латвии на турнир, который начнется уже в четверг, заявила двух вратарей, восемь защитников и 14 нападающих, оставив в заявке одно свободное место на позиции голкипера. Пока что вне заявки на турнир остается Шилов, который также не был включен в заявку на обе проверочные игры против сборной Дании.
Как уже сообщалось, в квалификационном турнире по личным причинам сборной Латвии не смогут помочь игроки НХЛ Теодор Блюгер и Элвис Мерзликин, а также защитник Карлис Чуксте.
В ходе подготовки к квалификационному турниру латыши провели две проверочные игры против Дании. В первом матче сборная Латвии уступила со счетом 2:3, но затем взяла реванш 5:3.
Сборная Латвии за путевку на Олимпиаду 2026 года 29 августа поборется со Словенией, днем позже - с Украиной и 1 сентября - с Францией.
Путевку на Олимпиаду завоюет только одна сборная - победитель квалификации.
Состав сборной Латвии по хоккею:
вратари - Кристер Гудлевскис, Густавс Григалс;
защитники - Увис Балинскис, Янис Якс, Роберт Мамчицс, Кристин Рубин, Кристап Зиле, Ральф Фрейбергс, Маркус Комулс, Оскар Цибульскис;
нападающие: Земгус Гиргенсонс, Родриго Аболс, Оскар Батня, Харальд Эгле, Данс Лочмелис, Рудольф Балцерс, Каспар Даугавиньш, Ренарс Крастенбергс, Микс Индрашис, Матриньш Дзиеркалс, Эдуард Тралмакс, Роберт Букартс, Рихард Букартс, Феликс Гаварс.
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