Шилов не поможет сборной Латвии на олимпийском квалификационном турнире

Сборная Латвии на турнир, который начнется уже в четверг, заявила двух вратарей, восемь защитников и 14 нападающих, оставив в заявке одно свободное место на позиции голкипера. Пока что вне заявки на турнир остается Шилов, который также не был включен в заявку на обе проверочные игры против сборной Дании.

Как уже сообщалось, в квалификационном турнире по личным причинам сборной Латвии не смогут помочь игроки НХЛ Теодор Блюгер и Элвис Мерзликин, а также защитник Карлис Чуксте.

В ходе подготовки к квалификационному турниру латыши провели две проверочные игры против Дании. В первом матче сборная Латвии уступила со счетом 2:3, но затем взяла реванш 5:3.

Сборная Латвии за путевку на Олимпиаду 2026 года 29 августа поборется со Словенией, днем позже - с Украиной и 1 сентября - с Францией.

Путевку на Олимпиаду завоюет только одна сборная - победитель квалификации.

Состав сборной Латвии по хоккею:

вратари - Кристер Гудлевскис, Густавс Григалс;

защитники - Увис Балинскис, Янис Якс, Роберт Мамчицс, Кристин Рубин, Кристап Зиле, Ральф Фрейбергс, Маркус Комулс, Оскар Цибульскис;

нападающие: Земгус Гиргенсонс, Родриго Аболс, Оскар Батня, Харальд Эгле, Данс Лочмелис, Рудольф Балцерс, Каспар Даугавиньш, Ренарс Крастенбергс, Микс Индрашис, Матриньш Дзиеркалс, Эдуард Тралмакс, Роберт Букартс, Рихард Букартс, Феликс Гаварс.

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