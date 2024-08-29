Известны итоги жеребьёвки Лиги чемпионов в новом формате. Впервые в турнире участвуют 36 команд

"Ливерпуль" (Англия): 1. "Реал" (Испания) 2. "РБ Лейпциг" (Германия) 3. "Байер" (Германия) 4. "Милан" (Италия) 5. "Лилль" (Франция) 6. ПСВ (Нидерланды) 7. "Болонья" (Италия) 8. "Жирона" (Испания)

"Интер" (Италия): 1. "РБ Лейпциг" (Германия) 2. "Манчестер Сити" (Англия) 3. "Арсенал" (Англия) 4. "Байер" (Германия) 5. "Црвена Звезда" (Сербия) 6. "Янг Бойз" (Швейцария) 7. "Монако" (Франция) 8. "Спарта" (Чехия)

"Боруссия" (Германия): 1. "Барселона" (Испания) 2. "Реал" (Испания) 3. "Шахтёр" (Украина) 4. "Брюгге" (Бельгия) 5. "Селтик" (Шотландия) 6. "Динамо" (Хорватия) 7. "Штурм" (Австрия) 8. "Болонья" (Италия)

"РБ Лейпциг" (Германия): 1. "Ливерпуль" (Англия) 2. "Интер" (Италия) 3. "Ювентус" (Италия) 4. "Атлетико" (Испания) 5. "Спортинг" (Португалия) 6. "Селтик" (Шотландия) 7. "Астон Вилла" (Англия) 8. "Штурм" (Австрия)

"Барселона" (Испания): 1. "Бавария" (Германия) 2. "Боруссия" (Германия) 3. "Аталанта" (Италия) 4. "Бенфика" (Португалия) 5. "Янг Бойз" (Швейцария) 6. "Црвена Звезда" (Сербия) 7. "Брест" (Франция) 8. "Монако" (Франция)

Общий этап Лиги чемпионов сезона 2024/2025 стартует 17 сентября 2024 года, а завершится 29 января 2025 года.

По итогам восьми туров лучшие восемь команд на этом этапе пройдут в 1/8 финала Лиги чемпионов. Команды, занявшие места с 9-го по 24-е, поборются в стыковом раунде, победители тоже отправятся в 1/8 финала. Команды, занявшие места с 25-го по 36-е, закончат участие в еврокубках без продолжения борьбы в Лиге Европы.

Подобный формат также распространяется на Лигу Европы и Лигу конференций, однако жеребьёвка данных турниров состоится 30 августа.

Финал Лиги чемпионов сезона-2024/2025 года пройдёт 31 мая 2025 года на стадионе "Альянц Арена" в Мюнхене.

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