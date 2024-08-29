В Монако прошла жеребьёвка общего этапа Лиги чемпионов-2024/25, который будет проводиться в обновлённом формате.
Известны итоги жеребьёвки Лиги чемпионов в новом формате. Впервые в турнире участвуют 36 команд
С сезона-2024/2025 в Лиге чемпионов будут играть 36 команд, а не 32, как прежде. На первой стадии команды проведут по 8 матчей с двумя соперниками из каждой корзины (4 - дома, 4 - в гостях).
Теперь в Лиге чемпионов будет использоваться так называемая швейцарская система, где все 36 команд будут находиться в единой турнирной таблице.
Топ-клубы из первой корзины узнали своих соперников и места проведения матчей (для удобства сначала под нечётным номером идёт команда-соперник дома, затем под чётным - на выезде):
"Реал" (Испания): 1. "Боруссия" (Германия) 2. "Ливерпуль" (Англия) 3. "Милан" (Италия) 4. "Аталанта" (Италия) 5. "Ред Булл Зальцбург" (Австрия) 6. "Лилль" (Франция) 7. "Штутгарт" (Германия) 8. "Брест" (Франция)
"Манчестер Сити" (Англия): 1. "Интер" (Италия) 2. "ПСЖ" (Франция) 3. "Брюгге" (Бельгия) 4. "Ювентус" (Италия) 5. "Фейеноорд" (Нидерланды) 6. "Спортинг" (Португалия) 7. "Спарта" (Чехия) 8. "Слован" (Словакия)
"Бавария" (Германия): 1. "ПСЖ" (Франция) 2. "Барселона" (Испания) 3. "Бенфика" (Португалия) 4. "Шахтёр" (Украина) 5. "Динамо" (Хорватия) 6. "Фейеноорд" (Нидерланды) 7. "Слован" (Словакия) 8. "Астон Вилла" (Англия)
"ПСЖ" (Франция): 1. "Манчестер Сити" (Англия) 2. "Бавария" (Германия) 3. "Атлетико" (Испания) 4. "Арсенал" (Англия) 5. ПСВ (Нидерланды) 6. "Ред Булл Зальцбург" (Австрия) 7. "Жирона" (Испания) 8. "Штутгарт" (Германия)
"Ливерпуль" (Англия): 1. "Реал" (Испания) 2. "РБ Лейпциг" (Германия) 3. "Байер" (Германия) 4. "Милан" (Италия) 5. "Лилль" (Франция) 6. ПСВ (Нидерланды) 7. "Болонья" (Италия) 8. "Жирона" (Испания)
"Интер" (Италия): 1. "РБ Лейпциг" (Германия) 2. "Манчестер Сити" (Англия) 3. "Арсенал" (Англия) 4. "Байер" (Германия) 5. "Црвена Звезда" (Сербия) 6. "Янг Бойз" (Швейцария) 7. "Монако" (Франция) 8. "Спарта" (Чехия)
"Боруссия" (Германия): 1. "Барселона" (Испания) 2. "Реал" (Испания) 3. "Шахтёр" (Украина) 4. "Брюгге" (Бельгия) 5. "Селтик" (Шотландия) 6. "Динамо" (Хорватия) 7. "Штурм" (Австрия) 8. "Болонья" (Италия)
"РБ Лейпциг" (Германия): 1. "Ливерпуль" (Англия) 2. "Интер" (Италия) 3. "Ювентус" (Италия) 4. "Атлетико" (Испания) 5. "Спортинг" (Португалия) 6. "Селтик" (Шотландия) 7. "Астон Вилла" (Англия) 8. "Штурм" (Австрия)
"Барселона" (Испания): 1. "Бавария" (Германия) 2. "Боруссия" (Германия) 3. "Аталанта" (Италия) 4. "Бенфика" (Португалия) 5. "Янг Бойз" (Швейцария) 6. "Црвена Звезда" (Сербия) 7. "Брест" (Франция) 8. "Монако" (Франция)
Общий этап Лиги чемпионов сезона 2024/2025 стартует 17 сентября 2024 года, а завершится 29 января 2025 года.
По итогам восьми туров лучшие восемь команд на этом этапе пройдут в 1/8 финала Лиги чемпионов. Команды, занявшие места с 9-го по 24-е, поборются в стыковом раунде, победители тоже отправятся в 1/8 финала. Команды, занявшие места с 25-го по 36-е, закончат участие в еврокубках без продолжения борьбы в Лиге Европы.
Подобный формат также распространяется на Лигу Европы и Лигу конференций, однако жеребьёвка данных турниров состоится 30 августа.
Финал Лиги чемпионов сезона-2024/2025 года пройдёт 31 мая 2025 года на стадионе "Альянц Арена" в Мюнхене.
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