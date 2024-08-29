Латвия начала отбор на Олимпиаду с победы над Словенией

Матч прошёл в "Арене Рига"и завершился победой латвийских хоккеистов со счётом 4:2 (2:1, 2:1, 0:0).

Голами в составе победителей отметились Увис Балинскис, Рудольф Балцерс, Мартиньш Дзиеркалс и Родриго Аболс. У словенцев голы в свой актив записали Рок Тичар и Лука Мавер.

Напомним, соперниками сборной Латвии в борьбе за единственную путёвку на Олимпиаду станут сборные Словении, Украины и Франции.

В оставшихся матчах 30 августа латвийские хоккеисты в 20:00 сыграют против Украины, а 1 сентября в 17:00 против Франции.

По личным причинам сборной Латвии не смогут помочь в этом турнире игроки НХЛ Теодор Блюгер и Элвис Мерзликин, а также защитник Карлис Чуксте. Также латвийской сборной придётся обойтись без вратаря Артура Шилова, который не восстановился после травмы.

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