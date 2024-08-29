ASUS Republic of Gamers представляет ROG Zephyrus G16 (GA605) 2024

Кроме того, максимальная аппаратная комплектация ноутбука Zephyrus G16 2024-го модельного года включает видеокарту для ноутбуков NVIDIA GeForce RTX™ 4070 с производительностью 321 TOPS и максимальным термопакетом 105 Вт. Благодаря этому ноутбук отлично подходит для редактирования фото и видео, генерации изображений и написания кода. Геймерские функции, такие как DLSS 3, использующее искусственный интеллект для генерации дополнительных кадров и улучшения качества изображения, отлично работают в новейших играх. Совокупная производительность локального ИИ в ноутбуке Zephyrus G16 составляет 402 TOPS, что позволяет запускать сразу несколько приложений ИИ. Это будет особенно полезно для геймеров, создателей медиаконтента и программистов.

За эффективное отведение тепла от мощных аппаратных компонентов отвечает система охлаждения ROG Intelligent Cooling, включающая жидкометаллический термоинтерфейс для центрального процессора и тепловые трубки новой конструкции, а также три вентилятора Arc Flow второго поколения.

Портативность и универсальность