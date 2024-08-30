Ищи себя на фото! Чичваркин, Хаматов и другие гости на концерте "Би-2" в Юрмале

В новой программе группа решила сделать ставку на акустику: любимые хиты открылись слушателям в новом акустическом звучании, а многие новые песни "Би-2" прозвучали в такой аранжировке впервые - группа не давала акустических концертов более 5 лет.

В свою очередь, специальными гостями - ведущими концерта - выступили латвийские теле- и радиоведущие Алекс Дубас и Наталья Олесик. Во время концерта у посетителей была возможность "отправить" письма участникам группы, на которые они в течение вечера могли ответить со сцены. Смотрите, как это было, кто еще из гостей посетил концерт легендарной группы, и ищите себя на фото!