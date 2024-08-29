Видео На перекрестке улиц Таллинас и Красотаю сбит мальчик

На месте происшествия находятся машины Службы неотложной медицинской помощи (NMPD).

Tallinas un Krāsotāju ielu krustojumā notrieks puika 🤬



Kam vēl ir jānotiek, lai krustojumā ieviestu GĀJĒJU PĀREJAS

????@VilnisKirsis @Olafs_Pulks @UrtaneInguna pic.twitter.com/68Kommp2H5 — Marta Kotello (@MartaKotello) August 29, 2024

"Сегодня в Риге на перекрестке улиц Таллинас и Красотаю около 13:40 водитель автомобиля Volkswagen наехал на несовершеннолетнего, который пострадал в результате ДТП. Госполиция выясняет обстоятельства происшествия", - заявила порталу Apollo.lv представитель Госполиции Лина Багдоне.

За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 137 ДТП, в 17 авариях пострадал в общей сложности 21 человек и один погиб.

За сутки Госполиция зафиксировала на дорогах Латвии 418 административных правонарушений, в том числе 187 раз водителей транспортных средств уличили в превышении разрешенной скорости движения, а дважды - в агрессивной езде.

За рулем в нетрезвом состоянии в среду были остановлены четыре водителя транспортных средств, и все они были сильно пьяны, за что предусмотрена уголовная ответственность, свидетельствует обобщенная Госполицией статистика.

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