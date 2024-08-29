Сборная Латвии по хоккею не сможет сыграть в квалификационном турнире Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортине с вратарем Артуром Шиловым. Тренер вратарей сборной Артур Ирбе прокомментировал его травму.
Видео ⟩ "Мы должны извлечь из этого урок": Ирбе комментирует травму Шилова
Вратаря команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Ванкувер Кэнакс" Шилова первоначально планировалось заявить в мужскую сборную Латвии по хоккею. Однако он не смог достаточно быстро восстановиться после воспаления связок колена. В заявку был внесен Эрик Витолс.
"Шилов провел чрезвычайно продуктивное лето, с напряженным и серьезным тренировочным циклом. Возможно, где-то была небольшая перегрузка", - признал Ирбе. "Мы должны извлечь из этого урок, очевидно, нам нужно больше перерывов. Шилов - человек, который любит работать и чувствовать здоровую усталость".
Легендарный латвийский голкипер рассказал, что дискомфорт начал появляться у Шилова в какой-то момент в последние недели.
"Как и любой хоккеист, он пытался справиться с этим, делал перерывы", - сказал Ирбе. "Шилов вынужден постоянно падать на колени, и подобная микротравма не позволяет ему комфортно выполнять все необходимые движения".
Хотя такая травма вполне преодолима, по словам Ирбе, она может повлиять на результаты игры. Бывший вратарь сборной поделился собственным опытом, когда он не смог отразить удар соперника из-за ушиба пальца. Ирбе допустил, что рискнет на чемпионате мира, но в данный момент не хочет затягивать восстановление Шилова.
Он также не сомневается, что Шилов вернется к началу сезона НХЛ.
Сборная Латвии заявила на турнир, который стартует в четверг, трех вратарей, восемь защитников и 14 нападающих. Ирбе высоко оценил текущую ситуацию с вратарями в сборной:
"С вратарской стороны мы провели два успешных тестовых матча. Эрик Витолс хорошо проявил себя в финской лиге. Номинально у нас нет двух старших вратарей, но мы не чувствуем нехватки. У нас достаточно игроков, готовых занять место в воротах".
В ходе подготовки к квалификационному турниру латвийцы провели две проверочные игры против Дании. В первом матче сборная Латвии уступила со счетом 2:3, но затем взяла реванш 5:3.
Сборная Латвии за путевку на Олимпиаду 2026 года 29 августа поборется со Словенией, днем позже - с Украиной и 1 сентября - с Францией.
Путевку на Олимпиаду завоюет только одна сборная - победитель квалификации.
Состав сборной Латвии по хоккею:
вратари - Кристер Гудлевскис, Густав Григалс, Эрик Витолс;
защитники - Увис Балинскис, Янис Якс, Роберт Мамчицс, Кристин Рубин, Кристап Зиле, Ральф Фрейбергс, Маркус Комулс, Оскар Цибульскис;
нападающие - Земгус Гиргенсонс, Родриго Аболс, Оскар Батня, Харальд Эгле, Данс Лочмелис, Рудольф Балцерс, Каспар Даугавиньш, Ренар Крастенбергс, Мик Индрашис, Матриньш Дзиеркалс, Эдуард Тралмакс, Роберт Букартс, Рихард Букартс, Феликс Гаварс.
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