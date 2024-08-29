Видео "Мы должны извлечь из этого урок": Ирбе комментирует травму Шилова

Вратаря команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Ванкувер Кэнакс" Шилова первоначально планировалось заявить в мужскую сборную Латвии по хоккею. Однако он не смог достаточно быстро восстановиться после воспаления связок колена. В заявку был внесен Эрик Витолс.

"Шилов провел чрезвычайно продуктивное лето, с напряженным и серьезным тренировочным циклом. Возможно, где-то была небольшая перегрузка", - признал Ирбе. "Мы должны извлечь из этого урок, очевидно, нам нужно больше перерывов. Шилов - человек, который любит работать и чувствовать здоровую усталость".

Легендарный латвийский голкипер рассказал, что дискомфорт начал появляться у Шилова в какой-то момент в последние недели.

"Как и любой хоккеист, он пытался справиться с этим, делал перерывы", - сказал Ирбе. "Шилов вынужден постоянно падать на колени, и подобная микротравма не позволяет ему комфортно выполнять все необходимые движения".