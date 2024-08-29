Факт аварии и смерть пилота подтвердил телерадиовещателю некий анонимный источник в силах обороны Украины. Источник отметил, что среди украинских чиновников никто не считает, что авария была виной пилота.

Источник отметил, что Moonfish, настоящее имя - Алексие Месь, погиб в аварии после того, как "пытался отразить одну из крупнейших воздушных атак России в Украине". Похоронен он был в четверг, 29 августа.

Источник отметил, что обстоятельства аварии расследуются, к следственному процессу будут привлечены международные эксперты.

Смерть Меся - тяжелый удар по Украине: первые F-16 были поставлены в страну в начале августа и Месь был одним из нескольких пилотов, обучившийся их управлять.

Кроме того, это первая потеря F-16, поставленных в Украину западными странами.

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, истребитель не был сбит российскими войсками: авария, возможно, все же произошла из-за ошибки пилота.

Командование ВВС Украины не сообщило об аварии. Пентагон США запросил у украинцев комментарий.

Президент Украины Владимир Зеленский 27 августа заявил, что Украина во время последней масштабной атаки российскими ракетами и дронами использовала реактивные истребители F-16, чтобы сбить ракеты.

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