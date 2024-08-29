Украина может использовать на территории России поставляемые Нидерландами американские истребители F-16, заявил начальник обороны вооруженных сил Нидерландов генерал Онно Эйхельсхайм в интервью телеканалу Nos. "Мы не вводили никаких ограничений на использование или радиус действия F-16, пока соблюдаются законы войны", - заявил Эйхельсхайм.
Нидерланды разрешили Украине использовать истребители F-16 на территории России
Как отмечает Эйхельсхайм, то же самое касается и других поставляемых Нидерландами вооружений.
"Предоставляемые нами ресурсы могут быть использованы Украиной по своему усмотрению при условии соблюдения гуманитарного права. <…> Мы хотим, чтобы Украина выиграла войну. Я думаю, мы прилагаем все усилия, чтобы это произошло", - сказал он.
Нидерланды пообещали поставить Украине 24 истребителя F-16. В интервью, впрочем, Эйхельсхайм не стал раскрывать, сколько из них уже сейчас находится в распоряжении Украины.
Эйхельсхайм также прокомментировал операцию Украины в Курской области, назвав ее "выдающейся с практической точки зрения".
"Они довольно быстро заняли большую территорию. Действуя таким образом, они создали для Путина дилемму", - выразил мнение Эйхельсхайм.
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