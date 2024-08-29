Нидерланды разрешили Украине использовать истребители F-16 на территории России

Как отмечает Эйхельсхайм, то же самое касается и других поставляемых Нидерландами вооружений.

"Предоставляемые нами ресурсы могут быть использованы Украиной по своему усмотрению при условии соблюдения гуманитарного права. <…> Мы хотим, чтобы Украина выиграла войну. Я думаю, мы прилагаем все усилия, чтобы это произошло", - сказал он.

Нидерланды пообещали поставить Украине 24 истребителя F-16. В интервью, впрочем, Эйхельсхайм не стал раскрывать, сколько из них уже сейчас находится в распоряжении Украины.

Эйхельсхайм также прокомментировал операцию Украины в Курской области, назвав ее "выдающейся с практической точки зрения".

"Они довольно быстро заняли большую территорию. Действуя таким образом, они создали для Путина дилемму", - выразил мнение Эйхельсхайм.

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