Видео Трагедия в Олайне: жители рассказали больше о смерти девочки и ее отца

Друг погибшего мужчины рассказывает, что девочку задушили.

"Я пришел, она умерла. Вошел полицейский, я позвонил 112. Я позвонил, что есть еще один труп. Полицейский подошел и сказал, что ее душили, вся шея синяя. Не руками, каким-то шлангом, или что, я не знаю. У нас у всех отпечатки пальцев взяли. Больше я ничего сказать не могу. Пришел, принес просто вещи. Я очень любил Милану", - рассказывает он.

Очевидец Виестурс услышал, как мужчина спрыгнул с девятиэтажного дома.

"Посмотрел направо, человек лежал. Пока я звал полицию, еще один молодой человек подошел, никаких движений. Спустился вниз, оказывается знакомым – раньше вместе в одной структуре работали. Я позвонил в скорую, там сказали, чтобы мы попробовали массаж сердца, повернули на бок, а голова сплющена, там по голове можно было понять, что не жилец. Собирался поехать работать за границу, искал, с кем оставить ребенка, видимо, не нашел. Был нормальный, недавно разговаривал с ним, никаких подозрений не было", - рассказал Виестурс.

Мужчина с дочерью жили одни. У матери девочки несколько отпрысков, но местные жители отмечают, что ее лишили права на уход за ними. Отец очень любил свою дочь.

Знакомые отмечают, что мужчина иногда употреблял наркотики. Несмотря на это, Олайнский сиротский суд и социальная служба ни разу не получали информации о происходящем по месту жительства обоих.

Госполиция также не запрашивала информацию о погибших и сама не сообщала информацию местной власти. В самоуправлении и полиции в интересах следствия более подробных комментариев не дают.

Полиция назначила экспертизы и расследование ведется.

Видео: сюжет Degpunktā

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