Возможной причиной первой катастрофы украинского истребителя F-16 мог стать ошибочный запуск ракеты украинских ПВО, сообщает Voice of America со ссылкой на источник в ВВС страны.
Украинский депутат: истребитель F-16 мог быть сбит "дружественным огонем"
"Рассматриваются разные версии, в том числе неисправность своих ПВО, техническая неисправность и ошибка пилота. Однако точные причины станут известны только после завершения расследования", - сообщил изданию источник, добавив, что расследование инцидента продолжается.
Депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что F-16 был сбит из комплекса Patriot из-за плохой связи между подразделениями.
"По моей информации F-16 украинского пилота Алексея Месь был сбит зенитно-ракетным комплексом Patriot из-за дискоординации между подразделениями. В докладах отметили, что он "не справился с управлением", - написала Безуглая.
Oleksii Mes’, a pilot of the Ukrainian Air Force, heroically fought his last battle in the skies.— Ukrainian Air Force (@KpsZSU) August 29, 2024
On August 26, during a massive russian missile and air strike, Oleksii shot down three cruise missiles and one strike UAV. He saved countless Ukrainians from deadly russian… pic.twitter.com/Wwc0BiUThO
Ранее в Генштабе ВСУ подтвердили факт катастрофы самолета и гибели пилота.
"Истребители F-16 использовались совместно с зенитно-ракетными подразделениями при отражении ракетной атаки России на территорию Украины. В ходе операции была потеряна связь с одним из самолетов. Как выяснилось позже, самолет разбился, пилот погиб", - говорится в сообщении.
Ранее американский чиновник сообщил The Wall Street Journal, что причиной крушения стала ошибка пилота.
По данным The Times, Украине обещано 79 истребителей, шесть из них переданы Киеву Нидерландами. Однако президент Украины Владимир Зеленский настаивает на увеличении их числа до 120-130 - "чтобы успешно действовать против России в воздухе".
Александр Сырский, главнокомандующий вооруженными силами Украины, ранее заявил, что F-16 будут развернуты "в 40 километрах и более" от линии фронта, чтобы их нельзя было сбить. По его словам, истребители будут эффективно бороться с российскими крылатыми ракетами и атаковать наземные цели.
1 августа стало известно, что F-16 прибыли в Украину и уже совершили свои первые боевые полеты - самолеты использовались в качестве средств ПВО.
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