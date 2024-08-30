Атомная энергетика в Латвии: что думают депутаты Сейм?

Опрос депутатов показал, что в Сейме нет убедительной поддержки большинства в пользу ядерной энергии, по крайней мере, на данный момент.

Решение парламента Эстонии не означает, что соседи уже строят ядерный реактор - пока зеленый свет дан лишь подготовительным мероприятиям.

Этого решения особенно ждала частная компания Fermi Energia, которая замахнулась на строительство ядерного реактора в Эстонии. Речь идет о малом модульном реакторе мощностью 300 МВт, что составляет около 20% ежедневного потребления электроэнергии в стране.

Эксперты считают, что внедрение атомной энергетики в Эстонии даст ряд преимуществ, в том числе обеспечит стабильные и доступные цены на электроэнергию в долгосрочной перспективе.

Парламент Эстонии планирует разработать закон о ядерной энергетике в течение пяти лет. Также предусмотрено создание органа по регулированию безопасного использования ядерной энергии и развитие знаний и компетенций.

Эстония и Латвия договорились об обмене информацией по этому процессу.

"Латвия заинтересована в том, чтобы следить за развитием нормативно-правовой базы ядерной энергетики в Эстонии, поскольку значительная ее часть связана с аспектами безопасности", - заявили в Министерстве климата и энергетики.

В Литве, которая ранее отказалась от атомной энергетики, закрыв Игналинскую АЭС, а затем приостановив проект строительства нового реактора, вопрос об изменении этой позиции пока не стоит на повестке дня.

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