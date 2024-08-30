В пятницу, 30 августа, в Монако состоялась жеребьёвка основного этапа Лиги Европы, которая, в том числе, определила соперников для латвийского клуба RFS на этой стадии турнира.
"Аякс" и "Галатасарай" приедут в Латвию. RFS узнал соперников по Лиге Европы
Соперниками RFS в основном этапе Лиги Европы станут следующие команды:
- "Аякс" (Амстердам, Нидерланды), домашний матч
- "Айнтрахт" (Франкфурт, Германия), выездной матч
- ПАОК (Салоники, Греция), домашний матч
- "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль), выездной матч
- "Галатасарай" (Стамбул, Турция), домашний матч
- "Динамо" (Киев, Украина), выездной матч
- "Андерлехт" (Брюссель, Бельгия), домашний матч
- ФКСБ, (Бухарест, Румыния), выездной матч
Напомним, RFS впервые в своей истории сыграет в основном раунде Лиги Европы. Ранее этого удавалось добиться только одной команде в истории балтийского футбола - футбольному клубу "Вентспилс" в 2010 году.
Лига Европы считается вторым по значимости турниром для футбольных клубов, входящих в УЕФА.
Это будет первый розыгрыш Лиги Европы, который пройдёт в новом формате по швейцарской системе - каждый клуб получит 8 соперников (по 2 из 4 разных корзин). Команды проведут друг с другом всего по одной игре, а с помощью жеребьёвки каждый участник получит возможность сыграть 4 матча дома и 4 - на выезде.
Главное изменение касается группового этапа, который станет одной лигой с 36 командами. Восемь лучших команд общего этапа напрямую выйдут в 1/8 финала. Те, кто займёт места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за право присоединиться к восьми сильнейшим. С этого момента розыгрыш будет проходить в формате обычного плей-офф. Для команд, занявших места с 25-го и ниже, еврокубковый сезон завершится.
Календарь Лиги Европы с датами проведения поединков будет опубликован в субботу, 31 августа.
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