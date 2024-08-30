Звезда НХЛ и одноклубник Мерзликина погиб в ДТП

Утром в социальной сети Х появилась информация, что хоккеист и его брат Мэттью катались на велосипедах и были сбиты насмерть пьяным водителем. Позднее информацию о гибели хоккеиста подтвердили в клубе.

"Коламбус" шокирован и опустошен этой невероятной трагедией. Мы выражаем наши искренние соболезнования его жене Мередит, детям Ноа и Джонни, родителям и друзьям", - говорится в заявлении пресс‑службы.

Как пишет USA Today, Годро приехал в Сейлем на свадьбу сестры, которая была запланирована на 30 августа. У хоккеиста остались жена и двое детей (2022 и 2024 года рождения).

Напомним, в 2021 году в результате несчастного случая с фейерверком погиб латвийский хоккейный вратарь Матисс Кивлениекс, также представлявший команду "Коламбус".

Годро семь раз участвовал в Матчах звезд НХЛ, в 2017 году был удостоен награды "Леди Бинг Трофи", которая вручается игроку, показавшему образец честной спортивной борьбы и джентльменского поведения в сочетании с высоким игровым мастерством.

В минувшем сезоне Годро стал самым результативным игроком "Коламбуса", набрав 60 (12+48) очков за 81 матч.

В составе национальной сборной он выиграл золото молодёжного и бронзу взрослого чемпионатов мира (2018). За сборную США на чемпионате мира 2024 года Джонни провёл восемь матчей, где записал на свой счёт 11 (3+8) результативных очков.

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