Видео Новые подробности об аварии на Таллинском шоссе: погиб водитель легкового авто

В аварию попали легковой и грузовой автомобили. Как сообщает программа Degpunktā телеканала TV3, по предварительным данным, произошло лобовое столкновение, в результате которого легковой автомобиль Škoda сильно разрушился. Столкновение было настолько сильным, что каждый из автомобилей вылетел со своей полосы в кювет на противоположной стороне.

В результате погиб водитель Škoda. Чтобы извлечь тело из машины, были вызваны пожарные.

Водитель грузовика отказался от медицинской помощи.

Госполиция сообщила TVNET, что авария произошла на 45-м километре автострады А1 в Скултской волости Лимбажского края. Из-за ДТП движение было перекрыто, но сейчас оно уже полностью восстановлено.

Видео: Пробка на месте аварии, видео Sadursme.lv

Видео: сюжет программы Degpunktā

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