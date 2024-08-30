Сб, 31.08.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Жара перед похолоданием: в пятницу побито уже несколько температурных рекордов для 30 августа

Обновлено 30 августа 2024, 17:40
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Пляж Дзинтари. Иллюстративное фото.
Пляж Дзинтари. Иллюстративное фото. Фото: Ieva Leiniša/LETA

В пятницу, 30 августа, к 16:00 на шестнадцати станциях наблюдения был побит рекорд максимальной температуры воздуха 30 августа, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Самая высокая температура воздуха во второй половине дня составила +31,6 градуса в Мерсрагсе, кроме того, отметка в +31 градус была достигнута в Бауске, Добеле, Стальгене и Руцаве. Рекорд жары побит также в Айнажи, Алуксне, Екабпилсе, Лиепае, Мадоне, Павилосте, Салдусе, Скривери, Стенде, Вентспилсе и Зосени, а в Гулбене он повторен.

30 августа 1992 года в Дагде температура воздуха поднялась до +31,7 градуса, что является рекордом всей страны для этой даты. А рекорд жары предпоследнего дня августа в столице составляет +31,1 градуса и был зафиксирован в 1938 году.

Как сообщалось, в субботу начиная с запада Латвию будет пересекать холодный атмосферный фронт. Ночью в Курземе ожидается дождь, местами пройдут сильные дожди и возможна гроза, в первой половине дня дождевые облака достигнут центральной части страны, а позже - восточной.

Галерея: Пляж в Дзинтари

Максимальная температура воздуха в субботу составит +19...+22 градуса, до дождя в Латгале и на востоке Видземе воздух еще прогреется до +24...+28 градусов, прогнозируют синоптики.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх