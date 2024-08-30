Жара закончилась: в субботу в Латвии резко похолодает

В Курземе будет пасмурно, на остальной территории страны не ожидается значительной облачности. Будет дуть южный, юго-восточный ветер от слабого до умеренного, который в Курземе перейдет в западный, северо-западный. Температура воздуха понизится до +14...+19 градусов.

В последний день августа небо в Курземе прояснится, а в восточной части страны его затянет облаками. Дожди переместятся из центральных краев Латвии на восток, где местами возможны ливни с грозами.

При западном, северо-западном ветре от слабого до умеренного максимальная температура воздуха в субботу составит +19...+22 градуса, а перед дождем в Латгале и на востоке Видземе воздух еще прогреется до +24...+28 градусов.

В Риге и ночью, и днем температура воздуха будет колебаться около +20 градусов. В первой половине дня субботы ожидается дождь, после обеда выглянет солнце. Южный ветер от слабого до умеренного сменится северо-западным ветром.

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