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Видео "Придворный официант": интернет-пользователи возмущены подачей кофе на заседании Кабмина

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Человек разносит кофе на заседании кабинета министров
Человек разносит кофе на заседании кабинета министров Фото: @DaceBalode/"X"

В конце августа пользователи социальной сети X (ранее Twitter) широко обсуждали эпизод на заседании Кабинета министров: хорошо одетый мужчина во время заседания принес министрам кофе на подносе. У Госканцелярии есть объяснение, сообщает передача Bez Tabu на канале TV3.

Кадры, на которых мужчина в галстуке раздает напитки министрам, были сняты во время заседания Кабмина в начале этой недели и попали в сюжет о текущих событиях в политике на TV3.

Женщина, которая первой опубликовала эти кадры в X, написала: "Я не знала, что теперь министрам во время заседаний Кабмина официант подает кофе. Но, фу, эти пластиковые стаканчики. Если есть официант, нужен нормальный фарфор".

Другой пользователь прокомментировал: "У нас есть собственный придворный официант".

Пользователи усомнились в необходимости такой услуги в правительстве - если официант действительно был нанят.

Ситуацию программе объяснили в Государственной канцелярии, которая организует работу Кабинета министров.

"Этот человек - коллега из кафе, к которому я обратился, - сообщил глава канцелярии Райвис Кронбергс. - Я являюсь виновником этого события".

"Это была моя инициатива. Заседание во вторник было очень длинным. В нем уже было два перерыва".

Кронбергс отметил, что в европейских госучреждениях это нормальная практика.

"Я бывал в европейских институтах - там есть случаи, когда в ходе работы кто-то приносит кофе. Это было без дополнительной платы. Мы с коллегами налили кофе в картонные стаканчики, я попросил коллегу [из кафе] разнести его по столам. [...] Этот человек не был специально нанят для этого. Да, правда, у нас есть кофеварка за дверью, но мы сделали это для экономии времени, чтобы не задерживать работу Кабмина еще одним перерывом на кофе", - сказал он.

Видео: Сюжет передачи Bez Tabu

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