Видео "Придворный официант": интернет-пользователи возмущены подачей кофе на заседании Кабмина

Кадры, на которых мужчина в галстуке раздает напитки министрам, были сняты во время заседания Кабмина в начале этой недели и попали в сюжет о текущих событиях в политике на TV3.

Женщина, которая первой опубликовала эти кадры в X, написала: "Я не знала, что теперь министрам во время заседаний Кабмина официант подает кофе. Но, фу, эти пластиковые стаканчики. Если есть официант, нужен нормальный фарфор".

Nezināju, ka tagad Ministru kabineta sēžu laikā ministrus apkalpo oficiants, pienesot kafiju. Bet, nu, fui, tās plastmasas krūzes. Ja ir oficiants, tad vajag normālu porcelānu. pic.twitter.com/bZZB66IQw8 — Dace Balode 🇱🇻🇺🇦 (@DaceBalode) August 27, 2024

Другой пользователь прокомментировал: "У нас есть собственный придворный официант".

Пользователи усомнились в необходимости такой услуги в правительстве - если официант действительно был нанят.

Ситуацию программе объяснили в Государственной канцелярии, которая организует работу Кабинета министров.

"Этот человек - коллега из кафе, к которому я обратился, - сообщил глава канцелярии Райвис Кронбергс. - Я являюсь виновником этого события".

"Это была моя инициатива. Заседание во вторник было очень длинным. В нем уже было два перерыва".

Кронбергс отметил, что в европейских госучреждениях это нормальная практика.

"Я бывал в европейских институтах - там есть случаи, когда в ходе работы кто-то приносит кофе. Это было без дополнительной платы. Мы с коллегами налили кофе в картонные стаканчики, я попросил коллегу [из кафе] разнести его по столам. [...] Этот человек не был специально нанят для этого. Да, правда, у нас есть кофеварка за дверью, но мы сделали это для экономии времени, чтобы не задерживать работу Кабмина еще одним перерывом на кофе", - сказал он.

Видео: Сюжет передачи Bez Tabu

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