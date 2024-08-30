Под конец рабочей недели произошло много событий. У Сейма активисты провели пикет против отказа от преподавания на русском языке, Украина из-за российских авиаударов остановила энергоблоки на двух атомных электростанциях, а группа "Би-2" выступила в концертном зале "Дзинтари" с новой программой. Об этих и других событиях пятницы, 30 августа, читайте в подборке RUS TVNET.
Главное за 30 августа ⟩ Обновлен рейтинг школ, на Таллинском шоссе - крупная авария и стало известно, где пройдет Евровидение
Новости Латвии:
В пятницу, 30 августа, в 11:00 созвано внеочередное заседание Кабинета министров, сообщили агентству LETA в Государственной канцелярии.
Утром в пятницу, 30 августа, Латвийская ассоциация в поддержку школ с обучением на русском языке (ЛАШОР) провела пикет у здания Сейма против отказа от преподавания на русском языке в дошкольных и общеобразовательных учреждениях. По данным агентства LETA, на пикет пришли 13 человек.
За достижения в 2023/2024 учебном году 15 общеобразовательных школ и гимназий были включены в рейтинг Zvaigžņu reitings, который составляет фонд Атиса Кронвалдса.
Сотрудники портала tv3.lv столкнулись с неприятной ситуацией - платежная карта заблокирована из-за подозрительных операций, но позвонить сотрудникам банка в выходные дни невозможно, поэтому запланированный поход в магазин отменяется. Swedbank рекомендует всегда держать в кошельке наличные деньги, сообщает портал tv3.lv.
На Таллинском шоссе (A1) у поворота на Тую и Лимбажи произошла тяжелая авария, сообщает Sadursme.lv в социальной сети Facebook.
В субботу, 31 августа, с запада Латвию пересечет холодный фронт, поэтому температура воздуха значительно понизится, а на следующей неделе вновь ожидается жаркая погода, прогнозируют синоптики.
За рубежом:
По данным местных властей, пять человек погибли и еще 40 получили ранения в результате российского авиаудара по украинскому городу Харькову в пятницу, 30 августа.
Возможной причиной первой катастрофы украинского истребителя F-16 мог стать ошибочный запуск ракеты украинских ПВО, сообщает Voice of America со ссылкой на источник в ВВС страны.
Украина временно остановила четыре энергоблока на двух атомных электростанциях (АЭС) из-за российских авиаударов, сообщило украинское правительство в письме Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) в Вене.
В возрасте 31 года скончался американский хоккеист Джонни Годро, который был одноклубником латвийского вратаря Элвиса Мерзликина в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус Блю Джекетс".
В пятницу, 30 августа, стало известно, где пройдёт конкурс песни "Евровидение" в 2025 году.
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29 августа в концертном зале "Дзинтари" с новой программой Special выступила популярная группа "Би-2". Во время вечера артисты исполнили не только свои новые песни и лучшие хиты под пение всего зала, но и пообщались со зрителями - в присутствии специальных гостей. Смотрите, как это было!
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