Главное за 30 августа Обновлен рейтинг школ, на Таллинском шоссе - крупная авария и стало известно, где пройдет Евровидение

"Как только я вошла в кабинет, у меня начали трястись ноги, потому что гинеколог оказался старым лысым мужчиной. Он все время спрашивал, хочу ли я сделать ультрасонографию (УЗИ). Мне всего 18 лет, и я хотела получить консультацию по вопросам контрацепции, это не то же самое, что осмотр с УЗИ. Кроме того, я не хочу, чтобы в меня смотрел мужчина... Меня пугает эта мысль". Делятся своим опытом и другие женщины.

"Бывший не платит алименты. Из Гарантийного фонда средств на содержание мы получаем 129 евро в месяц, несмотря на то, что установленный в стране минимум алиментов - 210 евро. Почему такая несправедливость?" - спрашивает читательница TVNET Синтия. По ее мнению, государство по отношению к неплательщикам алиментов реализует "беззубую" политику, позволяя им уходить от ответственности, пока страдают дети. Государство ежегодно платит алименты 43-47 тысячам детей; долг неплательщиков превышает полмиллиона евро. В свою очередь, поправки к закону о Гарантийном фонде средств на содержание предусматривают, что следующие четыре года неплательщики алиментов смогут избавиться от долгов в облегченном порядке.

29 августа в концертном зале "Дзинтари" с новой программой Special выступила популярная группа "Би-2". Во время вечера артисты исполнили не только свои новые песни и лучшие хиты под пение всего зала, но и пообщались со зрителями - в присутствии специальных гостей. Смотрите, как это было!

Давно уже прошло то время, когда мы использовали телефоны только для связи - звонков и СМС-сообщений. Мало какой аспект жизни мы можем представить без смартфонов. Несмотря на то, что вы используете свой iPhone очень много, возможно, вы не знаете о множестве скрытых и малоизвестных фишек и функций, которые не только могут облегчить вашу жизнь, но и сделать использование смартфона удобнее, полезнее и даже веселее.

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