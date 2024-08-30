Российский диктатор Владимир Путин 3 сентября планирует посетить Монголию по приглашению президента Ухнаагийна Хурэлсуха для участия в мероприятиях, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских войск над японскими вооруженными силами на реке Халхин-Гол. Монголия подписала Римский статут Международного уголовного суда (МУС), который выдал ордер на арест Путина.
Путин едет в Монголию, где его (формально) обязаны арестовать. Что говорят в РФ, Украине и МУС?
Это будет первый визит Путина в страну, подписавшую Римский статут МУС.
По данным источников издания Bloomberg, знакомых с подготовкой визита, Путин перед поездкой получил заверения, что не будет арестован по ордеру МУС. "Би-би-си" отмечало, что у Монголии нет выхода к морю и страна граничит только с Россией и Китаем, что затруднило бы процесс доставки российского диктатора в Гаагу в случае его ареста и выдачи.
При этом визит Путина состоится через 6 месяцев после того, как судья из Монголии впервые стал судьей МУС, что приветствовал президент страны, отмечает Bloomberg.
Украина
МИД Украины призвал власти Монголии исполнить ордер, арестовать Путина и передать его в суд в Гааге. Украинская сторона указывает, что Путин - военный преступник и выражает надежду, что правительство Монголии "осознает этот факт".
"Перемещение украинских детей является лишь одним из многочисленных преступлений, за которые Путин и остальное военно-политическое руководство РФ должны предстать перед правосудием. Эти лица виновны в агрессивной войне против Украины, зверствах против украинского народа, убийствах, изнасилованиях, ограблениях, обстрелах гражданской инфраструктуры и геноциде", - указано в заявлении МИД.
МУС
Пресс-секретарь МУС Фади эль-Абдалла заявил "Би-би-си", что власти страны должны арестовать Путина. По словам представителя суда, МУС полагается на государства-участники в "исполнении своих решений", и что у них есть "обязательства сотрудничать с судом".
Кремль
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обеспокоены его поездкой в Монголию. "Нет, нет переживаний", - сказал Песков в ответ на вопрос журналистов.
По словам Кремлевского пресс-секретаря, у Кремля "прекрасный диалог с нашими друзьями из Монголии". На вопрос о том, имели ли место переговоры с властями страны по поводу ордера МУС, Песков ответил: "Разумеется, все аспекты визита тщательно готовились".
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