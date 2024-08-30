Путин едет в Монголию, где его (формально) обязаны арестовать. Что говорят в РФ, Украине и МУС?

Это будет первый визит Путина в страну, подписавшую Римский статут МУС.

По данным источников издания Bloomberg, знакомых с подготовкой визита, Путин перед поездкой получил заверения, что не будет арестован по ордеру МУС. "Би-би-си" отмечало, что у Монголии нет выхода к морю и страна граничит только с Россией и Китаем, что затруднило бы процесс доставки российского диктатора в Гаагу в случае его ареста и выдачи.

При этом визит Путина состоится через 6 месяцев после того, как судья из Монголии впервые стал судьей МУС, что приветствовал президент страны, отмечает Bloomberg.

Украина

МИД Украины призвал власти Монголии исполнить ордер, арестовать Путина и передать его в суд в Гааге. Украинская сторона указывает, что Путин - военный преступник и выражает надежду, что правительство Монголии "осознает этот факт".