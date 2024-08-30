Латвийские хоккеисты легко обыграли Украину в отборе на Олимпийские игры

Матч прошёл в "Арена Рига" и завершился победой латвийских хоккеистов со счётом 5:1 (2:0, 3:0, 0:1).

За сборную Латвии голы забили Данc Лочмелис, Роберт Букартс, Харалд Эгле, Рихард Букартс и Мик Индрашис. Украинцы забили единственный гол в матче на 49-й минуте, когда, уже находясь за латвийскими воротами, точным броском отличился Даниил Трахт.

Ворота сборной Латвии второй вечер подряд защищал Кристер Гудлевскис, отразивший 16 бросков соперников. На другом конце поля Захарченко справился с 19 бросками, а Дьяченко отразил 19 шайб.

Лучшим игроком в рядах сборной Латвии был признан Увис Балинскис, набравший три результативные передачи, а награду лучшему игроку сборной Украины получил Дмитрий Нименко.

Отметим, что в этом матче из-за микротравм сборной не могли помочь Кристианс Рубинс и Земгус Гиргенсонс.

Сборная Латвии по хоккею начала отбор на Олимпийские игры с победы над Словенией (4:2), а Украина в первом матче потерпела разгромное поражение от Франции (2:7). В пятницу в первом матче дня Франция обыграла Словению со счётом 5:1.

Таким образом, сборная Латвии 1 сентября встретится с Францией и разыграет единственную путёвку на Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортине-д'Ампеццо.

Только победитель квалификации получит путёвку на Олимпийские игры 2026 года.

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