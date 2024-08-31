В последний день лета произошло много важных событий - новая автозаправка в Риге с самыми выгодными ценами на рынке, в ячейке пакомата застряла 12-летняя девочка, а в Юрмале прошел праздник Каугури и слет ретроавтомобилей. Об этих и других новостях субботы, 31 августа, - в подборке RUS TVNET.
Главное за 31 августа ⟩ Новая автозаправка с выгодными ценами, в рижском пакомате застрял ребенок и ретроавтомобили в Юрмале
Новости Латвии:
Главная новость последней недели - новая автозаправка в Риге с самыми выгодными ценами на рынке. Почему все говорят про АЗС Straujupīte, зачем ее владельцу бронежилет, что думают конкуренты и чего ждать от цен на горючее в будущем - разбирался TVNET+.
В пятницу, 30 августа, пожарные получили вызов в плявниекский торговый центр Augusts, где в ячейке пакомата застряла 12-летняя девочка, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.
В субботу, 31 августа, несмотря на довольно прохладную погоду, в Юрмале горячо - сотни людей пришли на праздник Каугури, а также, чтобы понаблюдать за уже 25-м слетом любителей ретроавтомобилей. Смотрите фото и видео с места событий и ищите себя!
С сегодняшнего дня в Риге прекратят свое существование четыре основные школы и один детский сад, а одна средняя школа будет преобразована в основную.
Мужчина купил на аукционе скромную однокомнатную квартиру, причем по очень привлекательной цене, но потом узнал, что она находится в долевой собственности. Юрист подчеркивает, что прежде чем покупать недвижимость на аукционе, следует выяснить, продается имущество, которое принадлежит одному лицу, или долевые части. Об этом сообщает портал LSM.lv.
За рубежом:
Несмотря на продолжение операции ВСУ в Курской области, на Донбассе российская армия продолжает активное продвижение в направлении Покровска. DW - с оценками военных обозревателей по развитию ситуации.
Старший брат Павла Дурова сыграл ключевую роль в запуске соцсети "Вконтакте" и создании мессенджера Telegram. Он был автором концепта собственной криптовалюты и блокчейн-платформы мессенджера.
Более 400 иностранцев уехали жить из ЕС в Россию из-за "духовных и культурных ценностей". По крайней мере, так утверждает МВД РФ. Среди них есть и граждане Латвии, пишет Rus.Postimees.
Американский компания оборонной промышленности RTX Corp. была оштрафована на 200 миллионов долларов за экспорт военных технологий в Китай, Иран и Россию, сообщает Bloomberg.
Интересное чтиво:
Липкое меню, драки, хамство, крики и гости в шапочках из фольги - хуже вечера в ресторане сложно себе даже представить! А люди готовы за такое паршивое обслуживание еще и платить деньги. По крайней мере так думают организаторы вечеринки Shitty Dinner: необычное мероприятие много лет с успехом велось на эстонском языке, а теперь будет проходить и на русском, сообщает издание Limon.
Пытки ради удовольствия, изнасилования маленьких девочек и пожилых женщин, скальпирование врагов, игра в "поймай младенца", торговля заложниками. Все это - о коренных жителях Северной Америки - команчах, которые 150 лет правили на южных равнинах, держа в страхе соседние племена, мексиканцев и колонизаторов Америки. В то же время команчи любили сплетничать, травить анекдоты, ложились спать и просыпались с песней, имели крепкое телосложение, были грязнулями и любили свою семью.
Один из любимейших нацистов Адольфа Гитлера Отто Скорцени, похоже, более всего известен как человек, однажды спасший из плена Бенито Муссолини, а возможно, и как "самый опасный человек в Европе". Нельзя отрицать, что покрытое шрамами лицо оберштурмбаннфюрера СС действительно воплощает величайшие ужасы нацизма и неонацизма, что делает еще более удивительным тот факт, что он так и не понес наказания за свои преступления. Что же такое он совершил и почему для некоторых является героем, достойным триллера?
Рижская программ летних мероприятий завершится 31 августа грандиозной "Ночью древних костров" в приморских районах столицы – в Вецаки и Даугавгриве. Гостей ждут ритуалы, песни и развлечения.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!