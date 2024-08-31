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Видео Мужчина с ножом терроризировал жителей Зиепниеккалнса

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Тень человека с ножом
Тень человека с ножом Фото: V. Tarasenko/Shutterstock

В Зиепниеккалнсе, на улице Эбелмуйжас, мужчина с ножом пугал местных жителей. Агрессор доставлен в лечебное учреждение, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.

На автостоянке до сих пор видны тусклые пятна крови. Мужчина с ножом на кого-то напал. Новости об этом распространились быстро и жители дома встревожились за безопасность друг друга.

Государственная полиция подтвердила, что у агрессора есть психологические проблемы, которые в дальнейшем будут решаться в медучреждении.

"Человек вел себя агрессивно и был доставлен в полицейский участок для отрезвления. На следующий день его доставили в Рижский центр психиатрии и наркологии", - сообщила представитель Государственной полиции Лига Дзилюма.

Подробнее смотрите в сюжете передачи:

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