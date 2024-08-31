В субботу, 31 августа, латвийский паралимпиец Эмиль Дзилна участовал в соревнованиях по толканию ядра. С результатом 15,60 метра и улучшением своего личного результата на 60 см Эмиль занял высокое 5-е место. Это первые Паралимпийские игры Эмиля.
Дебютант Паралимпиады от Латвии установил личный рекорд и занял высокое 5-е место в толкании ядра
Инара Аперане, тренер Эмиля, прокомментировала результаты:
"Все произошло так, как мы очень хотели. Были условия для того, чтобы мы смогли добиться лучшего результата. Нам удалось улучшить результат на 60 сантиметров по сравнению с чемпионатом мира в Япония. Если мы улучшим результаты еще в двух соревнованиях на 60 сантиметров, то наша борьба станет еще интереснее. Мы были достаточно сильны и сделали все. Мы очень довольны".
У нас очень сильные конкуренты и это очень приятно. Мы тоже будем расти, будем стараться".
Первое место завоевал узбекский спортсмен Элбек Султонов с результатом 16,45 м, второе место - украинский спортсмен Владимир Пономаренко с результатом 16,12 м, а третье место - украинский спортсмен Роман Данилюк с результатом 16,11 метра.
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