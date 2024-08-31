Дебютант Паралимпиады от Латвии установил личный рекорд и занял высокое 5-е место в толкании ядра

"Все произошло так, как мы очень хотели. Были условия для того, чтобы мы смогли добиться лучшего результата. Нам удалось улучшить результат на 60 сантиметров по сравнению с чемпионатом мира в Япония. Если мы улучшим результаты еще в двух соревнованиях на 60 сантиметров, то наша борьба станет еще интереснее. Мы были достаточно сильны и сделали все. Мы очень довольны".