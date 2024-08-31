53-летний американский рэпер Fatman Scoop умер после того, как упал в обморок на своем концерте в пятницу в штате Коннектикут, сообщил Би-би-си его представитель.
Американский рэпер Fatman Scoop потерял сознание и умер на сцене во время выступления
Мэр города Лорен Гарретт рассказала, что рэпера доставили в местную больницу на скорой помощи, но спасти музыканта не удалось.
Представляющее его агентство MN2S подтвердило смерть уроженца Нью-Йорка в заявлении для Би-би-си, отметив, что «его наследие будет жить благодаря его нестареющей музыке».
«Скупа ценили в музыкальном мире, его творчество любили бесчисленные поклонники по всему миру», — сказал представитель агентства.
«Его легендарный голос, заразительная энергия и неординарная личность оставили неизгладимый след в индустрии».
В своем обращении в соцсетях семья рэпера написала, что он был «лучезарной душой, маяком света на сцене и в жизни».
«FatMan Scoop был не просто исполнителем мирового класса, он был отцом, братом, дядей и другом, — отметила его семья. — Он дарил нам смех, был постоянным источником поддержки, непоколебимой силы и мужества».
FatMan Scoop (по паспорту Айзек Фримен III) был влиятельной фигурой на нью-йоркской хип-хоп сцене 1990-х годов.
Он участвовал в создании многих популярных песен, в том числе удостоенных премии «Грэмми» Lose Control Мисси Эллиотт и It’s Like That Мэрайи Кэри.
Скуп также известен своим хитом Be Faithful, выпущенным в 1999-м году, но получившим международный успех в 2003-м, когда эта песня возглавила чарты в Ирландии и Великобритании.
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В 2004 году рэпер снялся в британском телесериале Chancers на Channel 4, в котором музыканты помогают начинающим британским исполнителям, мечтающим добиться успеха в США.
Тур-менеджер Fatman Scoop диджей Pure Cold написал в Instagram, что он «потерял дар речи», узнав о смерти своего друга.
«Ты провез меня по всему миру, чтобы выступать вместе на самых великих сценах на этой планете, — написал он. — То, чему ты меня научил, сделало меня тем человеком, которым я являюсь сегодня».
7 сентября Fatman Scoop должен был выступить в Британии на фестивале Reminisce. Организаторы фестивали назвали новость о его смерти «опустошающей».
«Он был не просто одним из самых популярных наших исполнителей, он был дорогим членом семьи Reminisce, — говорится в сообщении организаторов фестиваля. — Его заразительной энергии и таланта будет не хватать больше, чем это можно выразить словами».