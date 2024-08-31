Американский рэпер Fatman Scoop потерял сознание и умер на сцене во время выступления

Скуп также известен своим хитом Be Faithful, выпущенным в 1999-м году, но получившим международный успех в 2003-м, когда эта песня возглавила чарты в Ирландии и Великобритании.

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В 2004 году рэпер снялся в британском телесериале Chancers на Channel 4, в котором музыканты помогают начинающим британским исполнителям, мечтающим добиться успеха в США.

Тур-менеджер Fatman Scoop диджей Pure Cold написал в Instagram, что он «потерял дар речи», узнав о смерти своего друга.

«Ты провез меня по всему миру, чтобы выступать вместе на самых великих сценах на этой планете, — написал он. — То, чему ты меня научил, сделало меня тем человеком, которым я являюсь сегодня».

7 сентября Fatman Scoop должен был выступить в Британии на фестивале Reminisce. Организаторы фестивали назвали новость о его смерти «опустошающей».

«Он был не просто одним из самых популярных наших исполнителей, он был дорогим членом семьи Reminisce, — говорится в сообщении организаторов фестиваля. — Его заразительной энергии и таланта будет не хватать больше, чем это можно выразить словами».