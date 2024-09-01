"Дети помогают учить язык": турок приехал в Эстонию, чтобы стать учителем

Турок Керим Чалишир (29 лет) впервые приехал в Эстонию пять лет назад в качестве добровольца в выруский детский сад "Красная шапочка". Помимо прочего он помогал детям с рисованием и подвижными играми. После года волонтерской работы он вернулся на родину, сообщает Rus.Postimees.