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Остапенко и Киченок одержали уверенную победу в матче второго круга US Open

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Алена Остапенко
Алена Остапенко Фото: Romāns Kokšarovs/LOK

Латвийская теннисистка Алена Остапенко в паре с украинской Людмилой Киченок в субботу в Нью-Йорке одержали победу в матче второго круга Открытого чемпионата США.

Латвийско-украинский дуэт, посеянный под седьмым номером, со счетом 6:3, 6:3 обыграл японку Макото Ниномию и китаянку Цзян Синьюй.

Как уже сообщалось, в матче первого круга Остапенко/Киченок со счетом 6:3, 6:3 обыграли американок Джесси Аней и Джессику Файллу.

В одиночном турнире US Open Алена Остапенко остановилась уже в первом круге, уступив со счетом 3:6, 2:6 бывшей первой ракетке мира Наоми Осаке из Японии.

В свою очередь другая латвийская теннисистка Дарья Семенистая не смогла преодолеть первый круг квалификации.

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