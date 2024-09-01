Остапенко и Киченок одержали уверенную победу в матче второго круга US Open

Латвийско-украинский дуэт, посеянный под седьмым номером, со счетом 6:3, 6:3 обыграл японку Макото Ниномию и китаянку Цзян Синьюй.

Как уже сообщалось, в матче первого круга Остапенко/Киченок со счетом 6:3, 6:3 обыграли американок Джесси Аней и Джессику Файллу.

В одиночном турнире US Open Алена Остапенко остановилась уже в первом круге, уступив со счетом 3:6, 2:6 бывшей первой ракетке мира Наоми Осаке из Японии.

В свою очередь другая латвийская теннисистка Дарья Семенистая не смогла преодолеть первый круг квалификации.

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